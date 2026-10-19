Custodiar la verdad

1) Para saber

“La verdad es el único lugar al que todos podemos llegar sin perder la dignidad” (Karl Barth). La verdad como un bien común, es uno de los tres principales aspectos que el Papa León XIV quiso reflexionar en su Encíclica ante el reto que supone la irrupción de la inteligencia artificial. Los otros dos son el trabajo y la libertad que se tratarán en otra ocasión. En las plataformas digitales la verdad puede opacarse o ser descartada. La comunicación se ha acelerado y las herramientas que podrían favorecer el debate y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso, mezclando datos y opiniones. Además, la posibilidad de manipular contenidos, imágenes y vídeos expone a las personas a perspectivas parciales o engañosas. El problema afecta a la cultura y la moral, ya que se pierde credibilidad en la sociedad. Sólo la búsqueda compartida de la verdad de los hechos, asumida como un bien común, puede sentar las bases de una comunicación justa, afirma el Pontífice.

2) Para pensar

El pasado 24 de septiembre de 2026 fue beatificado quien fuera arzobispo Fulton J. Sheen, pionero en el uso de los medios de comunicación para proclamar la verdad, en San Luis, Misuri, Estados Unidos. El Papa León XIV escribió sobre él como un incansable predicador del Evangelio a través de los medios de comunicación modernos y un pastor solícito, animado por el celo misionero. Es el primer obispo nacido en Estados Unidos en ser beatificado por la Iglesia Católica. Fulton Sheen fue dotado de una inteligencia extraordinaria, un gran sentido del humor y una elocuencia excepcional. Con una creciente reputación como predicador y evangelista de talla mundial, lanzó su aclamada serie de televisión nacional, « La vida merece la pena vivirla», que llegó a ganar el premio Emmy. Por su medio muchas personas se acercaron a la fe. Se cuenta que tuvo un encuentro con el director de un periódico comunista, que le empezó a hablar sobre su ideología, pero el obispo lo detuvo y le dijo: “Yo vengo a hablar sobre su alma”. El hombre se enojó y ya no quiso hablar. El obispo lo encomendó. A las dos semanas le habló el director para decirle que sí quería que hablaran de su alma. Después de un tiempo, se convirtió y se bautizó. Los compañeros comunistas extrañados del cambio de su colega, le hablaron a Fulton y le exigieron: “Díganos en verdad qué le hizo al colega”. El obispo con humor les contestó: “¿Y desde cuándo a los comunistas les interesa la verdad?”.

3) Para vivir

Quienes comunican tienen el poder de provocar cambios culturales y convencer sobre temas fundamentales como: la verdad sobre el ser humano, el sentido de la existencia, la familia, e incluso sobre Dios. Es un poder que debe ser continuamente iluminado por la búsqueda de la verdad y el respeto de la dignidad humana, y así la cultura que se genera en la red sea un espacio en el que puedan madurar la libertad interior y el pensamiento crítico. Para que una sociedad tenga futuro es necesario que asuma un respeto hacia la verdad de la dignidad humana.

La verdad como un bien común, es uno de los tres principales aspectos que el Papa León XIV quiso reflexionar en su Encíclica ante el reto que supone la irrupción de la inteligencia artificial. Los otros dos son el trabajo y la libertad que se tratarán en otra ocasión.