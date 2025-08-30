Da el Instituto Senda la bienvenida a las familias de nuevo ingreso

El Instituto Senda del Río comenzó un nuevo ciclo escolar, dando la bienvenida a las nuevas familias que se integran a esta institución, quienes fueron recibidos por los directivos de la institución y recibir una breve introducción sobre los valores y filosofía que forman parte de este colegio, con más de 40 años de existencia.

Beatriz Adriana González Rodríguez, directora de la institución compartió su agrado de comenzar un nuevo periodo estudiantil, recicbiendo a todos sus alumnos, desde prematernal hasta secundaria.

“El día de hoy es para darle la bienvenida a las familias de nuevo ingreso al ciclo 2025-2026, y a toda la comunidad Senda, por ello aquí estamos todo el equipo directivo, coordinadores, académicos y de servicios, todos muy felices por este momento, sumando más de 40 familias las que hoy se integran”, señaló González Rodríguez.

Agregó que en esta reunión, las familias y los nuevos estudiantes conocerán la filosofía, la misión, el propósito Senda y a que conozcan las cuatro dimensiones que abarca su modelo educativo, como son, la dimensión emocional, espiritual, intelectual y física.