Da el Instituto Senda la bienvenida a sus nuevos estudiantes de preparatoria

Llenos de emoción por su primer día, maestros y directivos del Instituto Senda del Río, recibieron a los nuevos alumnos que ingresan a la preparatoria Knowmads High School, para el nuevo periodo escolar 2026-2027, así como alumnos de segundo y tercer grado.

Más de 30 alumnos arribaron a las instalaciones de preparatoria, donde fueron recibidos por el grupo de jóvenes que forman parte de la sociedad de alumnos de preparatoria, quienes ya los esperaban con sus playeras personalizadas y otros detalles, además de algunos maestros, con los que estarán interactuando y aprendiendo en su salón de clases.