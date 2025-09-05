Da el Tec de Monterrey la bienvenida a los líderes de grupos estudiantiles

En una ceremonia llena de mucha energía juvenil, el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, llevó a cabo el Draft de Liderazgo 2025, reuniendo a todos los grupos líderes del campus, tanto en lo deportivo, como lo en arístico, grupos estudiantiles y mentoreo, para que todos y cada uno de ellos pudieran tomar protesta.

Lulú Burgueño, líder de grupos estudiantiles del Campus Sinaloa, destacó que, al tomar protesta, se comprometen con toda la comunidad del Tec, a cumplir con la filosofía, y valores que distinguen a la institución, comprometiéndose así con su comunidad, con sus iguales, para que realmente durante lo que queda de este año y el que sigue, puedan seguir promoniendo cosas que cambién positivamente tanto al Tec, como a la ciudad de Culiacán.

“En este draft 2025, se logró reunir a más de 380 alumnos, tanto de prepa como de profesional, con líderes de grupos, selecciones deportivas y compañías artísticas”, detalló.

Entre los grupos de liderazgos estuvieron, las selecciones juveniles tanto varonil como femenil en basquetbol, voleibol, futbol, así como la selección de borregos en las mismas categorías, también desfilaron las sociedades de estudiantes de atlética y deporte, de arte y cultura, la sociedad de estudiantes de la escuela de ingeniería, de negocios, y de liderazgo, sin dejar fuera al comité ejecutivo.