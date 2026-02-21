Damas de ANSPAC celebran el Día de la Animadora

Con un emotivo encuentro, ANSPAC Mazatlán celebró el Día de la Animadora, una fecha especial dedicada a reconocer la entrega, el compromiso y el tiempo que cada una de sus integrantes brinda a este apostolado formativo.

Durante la reunión, se destacó la importante labor que realizan las animadoras al guiar, acompañar y formar a quienes integran esta gran familia, fortaleciendo los valores y la enseñanza que distinguen a la institución.

Ana Maria Urrea de Valadés, presidenta de la agrupación, expresó un mensaje a las presentes en el cual brindó una cálida felicitación.

La celebración se desarrolló en un ambiente de convivencia y armonía, en donde las asistentes compartieron los primeros alimentos del día, participaron en dinámicas de integración y aprovecharon el espacio para fortalecer los lazos de amistad que las unen más allá de su labor.

La reunión se realizó en el marco del Carnaval de Mazatlán 2026, por lo que el ambiente estuvo impregnado del espíritu festivo que distingue a esta celebración porteña.

Las asistentes lucieron coloridas máscaras y detalles alusivos a la temporada, mientras la decoración del lugar destacó con elementos carnavaleros que llenaron el espacio de alegría y tradición.