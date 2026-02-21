Gente
Damas de ANSPAC celebran el Día de la Animadora

En un ambiente de alegría y fraternidad, ANSPAC reconoció la dedicación y entrega de sus animadoras. La presidenta de la agrupación, Ana María Urrea de Valadés, les expresó un mensaje de agradecimiento durante una convivencia llena de unión y compañerismo.
Marisela González |
21/02/2026 14:52
21/02/2026 14:52

Con un emotivo encuentro, ANSPAC Mazatlán celebró el Día de la Animadora, una fecha especial dedicada a reconocer la entrega, el compromiso y el tiempo que cada una de sus integrantes brinda a este apostolado formativo.

Durante la reunión, se destacó la importante labor que realizan las animadoras al guiar, acompañar y formar a quienes integran esta gran familia, fortaleciendo los valores y la enseñanza que distinguen a la institución.

Ana Maria Urrea de Valadés, presidenta de la agrupación, expresó un mensaje a las presentes en el cual brindó una cálida felicitación.

La celebración se desarrolló en un ambiente de convivencia y armonía, en donde las asistentes compartieron los primeros alimentos del día, participaron en dinámicas de integración y aprovecharon el espacio para fortalecer los lazos de amistad que las unen más allá de su labor.

La reunión se realizó en el marco del Carnaval de Mazatlán 2026, por lo que el ambiente estuvo impregnado del espíritu festivo que distingue a esta celebración porteña.

Las asistentes lucieron coloridas máscaras y detalles alusivos a la temporada, mientras la decoración del lugar destacó con elementos carnavaleros que llenaron el espacio de alegría y tradición.

  • $!Elvira Castro, Sandra Gaviño, Lucy Calleros de Soto, Ana Maria Urrea de Valadés y Rayito Arias de Rodríguez.
    Elvira Castro, Sandra Gaviño, Lucy Calleros de Soto, Ana Maria Urrea de Valadés y Rayito Arias de Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lolys Valenzuela, Elizabeth Peraza y Rosa María Armenta.
    Lolys Valenzuela, Elizabeth Peraza y Rosa María Armenta. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Elizabeth Mellado, Xóchitl Cazares, Leonor Lizárraga y Guillermina García.
    Elizabeth Mellado, Xóchitl Cazares, Leonor Lizárraga y Guillermina García. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mechita Cubillas de Henderson, Liz Benítez, Vicky de Aguilar y Nelly Sánchez.
    Mechita Cubillas de Henderson, Liz Benítez, Vicky de Aguilar y Nelly Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Irma Lorena Jáuregui y Lupita de Kelly. Sentadas, Roxana Mojica, Cuquita Rodríguez, Lulu Ibarra y Magdalena de Ramirez.
    Irma Lorena Jáuregui y Lupita de Kelly. Sentadas, Roxana Mojica, Cuquita Rodríguez, Lulu Ibarra y Magdalena de Ramirez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lilia Clara Bernal, Soraya Tiznado, Leticia Sánchez e Inés Solís.
    Lilia Clara Bernal, Soraya Tiznado, Leticia Sánchez e Inés Solís. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ana Luisa Lizárraga, Rebeca Mejía, Lupita Salazar y Martha Rodríguez.
    Ana Luisa Lizárraga, Rebeca Mejía, Lupita Salazar y Martha Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Magaly Lizárraga, Eustolia Zamaro, Elva Aguirre, Vivian Troncoso y Thalía Valdés. Sentadas, Mireya Aguiluz, Zoveyda Félix y Rocío Soto.
    Magaly Lizárraga, Eustolia Zamaro, Elva Aguirre, Vivian Troncoso y Thalía Valdés. Sentadas, Mireya Aguiluz, Zoveyda Félix y Rocío Soto. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lolys Valenzuela, Elizabeth Peraza, Mariana Gamboa, Ana Maria Urrea de Valadés, Lucy Calleros de Soto, Imelda Morales de Chicuate, Lucero Lara y Elva Aguirre, integrantes del Comité.
    Lolys Valenzuela, Elizabeth Peraza, Mariana Gamboa, Ana Maria Urrea de Valadés, Lucy Calleros de Soto, Imelda Morales de Chicuate, Lucero Lara y Elva Aguirre, integrantes del Comité. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lulu González, Lucero Romero y Rosa Isela Arellano.
    Lulu González, Lucero Romero y Rosa Isela Arellano. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Zoveyda Féliz e Imelda Morales de Chicuate.
    Zoveyda Féliz e Imelda Morales de Chicuate. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mariana Gamboa, Ana Bertha Benítez, María de La Paz Galicia y Lorena López.
    Mariana Gamboa, Ana Bertha Benítez, María de La Paz Galicia y Lorena López. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lucero Lara y Martha Barrón.
    Lucero Lara y Martha Barrón. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Marylu Soto, María de los Ángeles Escalante y Liduvina Camacho
    Marylu Soto, María de los Ángeles Escalante y Liduvina Camacho ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Leticia Sánchez, Inés Solís y Sandra Gaviño.
    Leticia Sánchez, Inés Solís y Sandra Gaviño. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
#Anspac Mazatlán
