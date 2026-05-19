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Convivencia

Damas de Anspac Mazatlán disfrutan divertida tarde de lotería

Entre risas, emoción y antojitos, las asistentes convivieron durante una amena reunión organizada por el voluntariado.
Marisela González |
19/05/2026 15:03
19/05/2026 15:03

Una alegre tarde de convivencia disfrutaron las integrantes de Anspac Mazatlán durante la tradicional tarde de lotería, donde las risas y la emoción se hicieron presentes en cada partida.

Entre los clásicos gritos de “¡buena!”, “¡llena!” y “¡cuatro esquinas!”, las asistentes compartieron momentos de diversión mientras degustaban snacks y hot dogs de Dogorlando, en un ambiente lleno de entusiasmo y compañerismo.

Al finalizar la reunión, la presidenta de Anspac Mazatlán, Ana María Urrea de Valadés, agradeció la asistencia y participación de todas las presentes, destacando la importancia de fortalecer los lazos de amistad y convivencia entre las integrantes.

  • $!Ana María Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán, agradeció la participación de las asistentes.
    Ana María Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán, agradeció la participación de las asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Bety Mellado, Martha Guadalupe y Tere Lara.
    Bety Mellado, Martha Guadalupe y Tere Lara.
  • $!Mariana Gamboa, July Gutiérrez, Luz María Carreón, María del Carmen Beltrán y Rosy Armenta.
    Mariana Gamboa, July Gutiérrez, Luz María Carreón, María del Carmen Beltrán y Rosy Armenta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alma Rosa y Teresa de Jesús Ramos, Melly Sánchez, Magdalena de Ramírez y Vivian Troncoso.
    Alma Rosa y Teresa de Jesús Ramos, Melly Sánchez, Magdalena de Ramírez y Vivian Troncoso. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lourdes González, Lorena López, Marina Bojórquez, Ana Lucila Kelly, María Luisa Valdez e Isabel Tinoco.
    Lourdes González, Lorena López, Marina Bojórquez, Ana Lucila Kelly, María Luisa Valdez e Isabel Tinoco. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mónica Domínguez, Elva Aguirre, Socorro Bautista, Guillermina García, Amanda Aragón, Sandra Luz Ríos y Lorena Jáuregui.
    Mónica Domínguez, Elva Aguirre, Socorro Bautista, Guillermina García, Amanda Aragón, Sandra Luz Ríos y Lorena Jáuregui. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gracia Alonso, Elvia Márquez, Carmela Villavelazquez, Lupita Montalvo, Lupita Torres, Tere Ávila, Beatriz y Soledad Quintero.
    Gracia Alonso, Elvia Márquez, Carmela Villavelazquez, Lupita Montalvo, Lupita Torres, Tere Ávila, Beatriz y Soledad Quintero. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Leonor, Ana Luisa y Clara Lizárraga.
    Leonor, Ana Luisa y Clara Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Entre antojitos, premios y entusiasmo, las socias disfrutaron de una amena convivencia durante la tradicional lotería.
    Entre antojitos, premios y entusiasmo, las socias disfrutaron de una amena convivencia durante la tradicional lotería. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Integrantes de Anspac Mazatlán compartieron una divertida tarde de lotería llena de risas y convivencia.
    Integrantes de Anspac Mazatlán compartieron una divertida tarde de lotería llena de risas y convivencia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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