Damas de Anspac Mazatlán disfrutan divertida tarde de lotería

Una alegre tarde de convivencia disfrutaron las integrantes de Anspac Mazatlán durante la tradicional tarde de lotería, donde las risas y la emoción se hicieron presentes en cada partida.

Entre los clásicos gritos de “¡buena!”, “¡llena!” y “¡cuatro esquinas!”, las asistentes compartieron momentos de diversión mientras degustaban snacks y hot dogs de Dogorlando, en un ambiente lleno de entusiasmo y compañerismo.

Al finalizar la reunión, la presidenta de Anspac Mazatlán, Ana María Urrea de Valadés, agradeció la asistencia y participación de todas las presentes, destacando la importancia de fortalecer los lazos de amistad y convivencia entre las integrantes.