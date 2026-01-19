Gente
Damas de Anspac Mazatlán participan en seminario sobre liderazgo y servicio

El segundo mini seminario ‘El servicio como forma de vida: un camino para transformar nuestro entorno’, reunió a integrantes del comité y coordinadoras en Olympus Residential City, con la participación de la conferencista Elsy López Montoya.
Marisela González |
19/01/2026 15:22
En un encuentro enfocado en la formación y desarrollo del liderazgo, animadoras, coordinadoras, consejeras y miembros del Comité Directivo de Anspac Mazatlán participaron en el segundo mini seminario titulado “El servicio como forma de vida: un camino para transformar nuestro entorno”.

La ponencia fue impartida por Elsy López Montoya, reconocida conferencista y consultora en liderazgo, desarrollo humano y capacitación empresarial.

El evento se llevó a cabo en el área común de Olympus Residential City, donde las asistentes disfrutaron de una jornada de aprendizaje y convivencia, enfocada en fortalecer habilidades de liderazgo, motivación y servicio a la comunidad.

Durante la sesión, López Montoya compartió estrategias y experiencias que invitan a transformar el entorno a través de una cultura de servicio y compromiso, motivando a las participantes a aplicar estos principios tanto en su labor dentro de Anspac como en su vida diaria.

El encuentro fue además una oportunidad para estrechar lazos entre las asistentes, quienes convivieron en un ambiente de camaradería y enriquecimiento personal, reafirmando el compromiso de Anspac Mazatlán con la formación y el crecimiento de sus miembros.

  • $!La conferencista Elsy López Montoya, compartió estrategias para fortalecer el servicio y la transformación del entorno.
    La conferencista Elsy López Montoya, compartió estrategias para fortalecer el servicio y la transformación del entorno. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elsy López Montoya durante su conferencia.
    Elsy López Montoya durante su conferencia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elsy López Montoya recibe un reconocimiento y obsequio de manos de Coco Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán.
    Elsy López Montoya recibe un reconocimiento y obsequio de manos de Coco Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Animadoras, coordinadoras y consejeras de Anspac Mazatlán participaron activamente en el segundo mini seminario.
    Animadoras, coordinadoras y consejeras de Anspac Mazatlán participaron activamente en el segundo mini seminario. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Celina Canizalez y Magaly Lizárraga.
    Celina Canizalez y Magaly Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Irma Lorena Jáuregui, Chayito Morales y Lolys Ibarra.
    Irma Lorena Jáuregui, Chayito Morales y Lolys Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Imelda Morales de Chicuate, Claudia Patrón, Norma López, Mónica Salazar y Martha Barrón.
    Imelda Morales de Chicuate, Claudia Patrón, Norma López, Mónica Salazar y Martha Barrón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rebeca Mejía, Adriana Arciga, Leonor y Ana Luisa Lizárraga.
    Rebeca Mejía, Adriana Arciga, Leonor y Ana Luisa Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Melly Sánchez, Roxana Mojica y Mariana Gamboa.
    Melly Sánchez, Roxana Mojica y Mariana Gamboa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Melly Sánchez, Rebeca Mejía, Coco Urrea de Valadés, Rosy Ayala, Vicky Torres de Aguilar, Liz Benítez y Sandra Gaviño.
    Melly Sánchez, Rebeca Mejía, Coco Urrea de Valadés, Rosy Ayala, Vicky Torres de Aguilar, Liz Benítez y Sandra Gaviño. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cinthia Veliz, Imelda Morales de Chicuate y Liz Sarabia.
    Cinthia Veliz, Imelda Morales de Chicuate y Liz Sarabia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
