Damas de Anspac Mazatlán participan en seminario sobre liderazgo y servicio

En un encuentro enfocado en la formación y desarrollo del liderazgo, animadoras, coordinadoras, consejeras y miembros del Comité Directivo de Anspac Mazatlán participaron en el segundo mini seminario titulado “El servicio como forma de vida: un camino para transformar nuestro entorno”.

La ponencia fue impartida por Elsy López Montoya, reconocida conferencista y consultora en liderazgo, desarrollo humano y capacitación empresarial.

El evento se llevó a cabo en el área común de Olympus Residential City, donde las asistentes disfrutaron de una jornada de aprendizaje y convivencia, enfocada en fortalecer habilidades de liderazgo, motivación y servicio a la comunidad.

Durante la sesión, López Montoya compartió estrategias y experiencias que invitan a transformar el entorno a través de una cultura de servicio y compromiso, motivando a las participantes a aplicar estos principios tanto en su labor dentro de Anspac como en su vida diaria.

El encuentro fue además una oportunidad para estrechar lazos entre las asistentes, quienes convivieron en un ambiente de camaradería y enriquecimiento personal, reafirmando el compromiso de Anspac Mazatlán con la formación y el crecimiento de sus miembros.