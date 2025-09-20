Damas de Anspac Mazatlán piden por un buen año escolar

Las damas que integran Anspac Mazatlán acudieron a la Parroquia San Carlos Borromeo para pedir al Todopoderoso por un año venidero y lleno de satisfacciones, en este ciclo escolar 2025-2026 que ya dio inicio.

La misa, tiene cómo objetivo ofrecer su labor de enseñanza a Dios y tener un mejor desempeño en las unidades que se tienen en las diversas empresas de Mazatlán.

Coco Urrea de Valadés, presidenta de la asociación en el puerto, en compañía de integrantes de su mesa directiva encabezaron la ceremonia, en la cual pidieron por un ciclo lleno de disciplina, vocación y propósito.

En el mensaje del evangelio, el Padre Rafael Martínez hizo una reflexión sobre la mujer y las bondades que poseen.

“La mujer por excelencia es María, la madre del hijo de Dios. Aprendan de ella. Ella es la maestra de la fe, la maestra de la esperanza, la maestra de la caridad. Es la hija predilecta del padre, la madre del hijo de Dios, la esposa del Espíritu Santo”, les expresó.

“Que en esta misa, que es el inicio del curso para ustedes, estemos escuchando el evangelio donde se hace referencia que a Cristo lo acompañaban las mujeres y que incluso le ayudaban con sus bienes, no me refiero a bienes económicos, habla del rol, del papel que tiene la mujer para Cristo, para Dios en la iglesia...su condición femenina es tan importante para Dios que hasta Dios necesitó de una mujer para que su hijo naciera. Hermanas, cada una de ustedes son el evangelio, el sagrado, donde Dios habita, sobretodo, que algunas de ustedes, además de su condición de mujer, recibieron de Dios la bendición de la maternidad y con eso ya están salvadas”, comentó.

Al final, las exhortó a continuar con su labor en ayuda a la mujer.