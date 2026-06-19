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Convivencia

Damas de Anspac Unidad Noroeste celebran la culminación de su ciclo escolar

Las participantes culminaron un año más de formación personal y desarrollo humano durante una emotiva ceremonia realizada en el restaurante Panamá Juan Carrasco.
Marisela González |
19/06/2026 14:43
19/06/2026 14:43

Con una emotiva ceremonia y un desayuno de convivencia, las integrantes de Anspac Mazatlán Unidad Noroeste celebraron el cierre del ciclo escolar 2025-2026, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de las participantes que concluyeron una etapa más de formación personal y desarrollo humano.

Durante la reunión se reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso de las participantes que concluyeron satisfactoriamente los programas de formación que ofrece la asociación, enfocados en el crecimiento humano, familiar y espiritual de la mujer.

El acto protocolario se realizó en el restaurante Panamá Juan Carrasco, ahí las damas recibieron sus diplomas de manos de la coordinadora Guillermina García, y las animadoras de Noroeste, Lucy Calleros de Soto, Alina Zataráin, Carolina Zataráin, Stefanía Ponzo, Leticia Sánchez y Amanda Aragón.

Posteriormente, las asistentes disfrutaron de un desayuno especial en el que compartieron experiencias, anécdotas y momentos de convivencia, celebrando juntas el cierre de una etapa más de aprendizaje.

  • $!María Teresa de Jesús Ávila Villa recibió un reconocimiento especial luego de obtener el tercer lugar en el concurso Hilos de amor que organizó Anspac Nacional.
    María Teresa de Jesús Ávila Villa recibió un reconocimiento especial luego de obtener el tercer lugar en el concurso Hilos de amor que organizó Anspac Nacional. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carmela Villa, Gracia Alonso y Elvia Marquéz Maynez.
    Carmela Villa, Gracia Alonso y Elvia Marquéz Maynez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Robles Rangel entre Alina Zataráin, Amanda Aragón, Guillermina García, Lucy Calleros de Soto, Leticia Sánchez, Carolina Zataráin y Stefanía Ponzo.
    María Robles Rangel entre Alina Zataráin, Amanda Aragón, Guillermina García, Lucy Calleros de Soto, Leticia Sánchez, Carolina Zataráin y Stefanía Ponzo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Teresa Ávila, Guadalupe Torres, María Trinidad Valencia y Silvia Yolanda Lizárraga.
    María Teresa Ávila, Guadalupe Torres, María Trinidad Valencia y Silvia Yolanda Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Catalina Morales Espinoza y Lidia Hernández Villela.
    Catalina Morales Espinoza y Lidia Hernández Villela. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Patricia Morales Loaiza entre Guillermina García, Leticia Sánchez y Lucy Calleros de Soto.
    Patricia Morales Loaiza entre Guillermina García, Leticia Sánchez y Lucy Calleros de Soto. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María de la Luz y Matilde Terrones Ramírez.
    María de la Luz y Matilde Terrones Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Silvia Yolanda Lizárraga con su diploma.
    Silvia Yolanda Lizárraga con su diploma. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Virginia Reyes muy contenta con su diploma.
    Virginia Reyes muy contenta con su diploma. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María del Rosario Castillo entre Guillermina García, Lucy Calleros de Soto y Leticia Sánchez.
    María del Rosario Castillo entre Guillermina García, Lucy Calleros de Soto y Leticia Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Victoria Esparza recibe su diploma.
    Victoria Esparza recibe su diploma. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las damas compartieron un agradable desayuno para conmemorar el cierre de una etapa más de aprendizaje.
    Las damas compartieron un agradable desayuno para conmemorar el cierre de una etapa más de aprendizaje. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sandra Luz Ríos, Guillermina García, Leticia Sánchez, Lucy Calleros de Soto, Lorena Jáuregui, Santi Pérez y Socorro Bautista.
    Sandra Luz Ríos, Guillermina García, Leticia Sánchez, Lucy Calleros de Soto, Lorena Jáuregui, Santi Pérez y Socorro Bautista. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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