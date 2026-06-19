Damas de Anspac Unidad Noroeste celebran la culminación de su ciclo escolar

Con una emotiva ceremonia y un desayuno de convivencia, las integrantes de Anspac Mazatlán Unidad Noroeste celebraron el cierre del ciclo escolar 2025-2026, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de las participantes que concluyeron una etapa más de formación personal y desarrollo humano.

Durante la reunión se reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso de las participantes que concluyeron satisfactoriamente los programas de formación que ofrece la asociación, enfocados en el crecimiento humano, familiar y espiritual de la mujer.

El acto protocolario se realizó en el restaurante Panamá Juan Carrasco, ahí las damas recibieron sus diplomas de manos de la coordinadora Guillermina García, y las animadoras de Noroeste, Lucy Calleros de Soto, Alina Zataráin, Carolina Zataráin, Stefanía Ponzo, Leticia Sánchez y Amanda Aragón.

Posteriormente, las asistentes disfrutaron de un desayuno especial en el que compartieron experiencias, anécdotas y momentos de convivencia, celebrando juntas el cierre de una etapa más de aprendizaje.