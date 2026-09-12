Dan Exatecs una una chuza por la educación

Con la participación de más de 60 personas, arrancó el segundo Torneo de Boliche con Causa, organiazdo por la mesa directiva de la Asociación EXATEC, un evento que une deporte, convivencia y solidaridad, y que tiene como objetivo apoyar al Fondo de Becas Líderes del Mañana del Tecnológico de Monterrey.

Lulú López, presidenta de la Asociación de Exatec, compartió que en esta segunda edición, aumentó el número de equipos participantes, sumando 10 en total, en equipos de seis.

”Los participantes son estudiantes, exatecs, maestros y colaboradores del Tec de Monterrey Campus Sinaloa, todos listos para divertirse, apoyando a a esta causa”, detalló López.

Agregó que los premios para los participantes consisten en medallas, regalos de patrocinadores, que van desde tratamientos para la piel, pizzas, kits de protección solar, gorras, playeras y vales para consumir en otros negocios.

”El propósito principal es fondear la causa de las becas para el programa Líderes del Mañana, la cuales se otorgan a través de una convocatoria, en la que participan jóvenes talentosos sinaloenses, los cuales destacan en lo académico, pero además, por presentar un proyecto que está impactando socialmente o ecológicamente su comunidad”, destacó López.