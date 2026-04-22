Dan golfistas un swing por la educación en el Torneo de Golf Exatec Blue Open

Con la participación de más de 100 golfistas, se realizó la tercera edición del Torneo de Golf Exatec Blue Open, el cual tuvo como sede una vez más el Country Club de Culiacán, un evento con causa que reúne fondos para el programa Líderes del Mañana.

Este torneo de golf forma parte de la cuarta edición del tour nacional EXATEC Blue Open, un circuito de golf que recorre 15 sedes en todo el país, incluyendo Ciudad de México, Monterrey, Ciudad Obregón, San Luis Potosí y Chihuahua. Los equipos ganadores de cada sede recibirán, además del trofeo, un pase directo al Torneo de Campeones, el cual se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco.

La competencia se jugó en la modalidad A Go-Go, formato mixto, en equipos de tres jugadores y con una sola categoría al 25 por ciento del hándicap. Con la participación de 100 jugadores, y el apoyo de más de 50 patrocinadores, su contribución ayudará a alcanzar la meta de financiar una beca para transformar la vida de un estudiante sinaloense.

Los ganadores por equipo

-Primer lugar, que gana pase al torneo de campeones en Vidanta World Puerto Vallarta a jugarse en mayo de 2026 fueron Carlos Arturo Vega Arellano, Luis Vega Arellano y Jesús Héctor Vázquez con un score de 60, ventaja de 3 y un total de 57.

-Segundo lugar: Daniel Félix, Francisco Briseño García y Alejandro Berrelleza con un score de 64, ventaja de 5 y un total de 59.

-Tercer lugar: Óscar Vélez, Alejandro Valdez y Esteban Gastélum Vélez, con un score de 64, ventaja de 3 y un total de 61.

Además del torneo, los asistentes disfrutaron de una jornada llena de actividades, que incluyó rifas, presentaciones de la compañía de danza del Tec de Monterrey, una comida especial y otras amenidades.