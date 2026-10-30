$!Dan sentido a la vida a través del trabajo

Alejandra Vellati, orientadora familiar, couching e integrante de Anspac Culiacán, fue la encargada de impartir este viernes una conferencia a las damas de Anspac Mazatlán. Bajo el título “El sentido de la vida a través del trabajo”, la instructora platicó con las animadoras de esta asociación en el puerto.





La presidenta de Anspac Mazatlán, Ana María “Coco” Urrea de Valadés, dio la bienvenida a quienes asistieron al Miniseminario, el primero de este ciclo 2026-2027. Aprovechando las festividades del Día de Muertos, la sede de Anspac Mazatlán se vistió para la ocasión con un altar de muertos, además de que algunas de las damas acudieron vestidas o con detalles de catrinas.







Anspac es la Asociación Nacional Pro Superación Personal A. C., cuya sede nacional se encuentra en Monterrey pero que tiene presencia en Sinaloa desde hace más de 20 años con sedes en Culiacán y en Mazatlán. La misión de la asociación es “Promover la superación integral de la persona, basada en la convicción de que solo quien desarrolla continuamente todo su potencial humano puede ser constructor, en su familia y en su comunidad, de un mundo nuevo y mejor”.



