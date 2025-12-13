Dan Un canto por la Paz’ en Sinaloa en el Pablo de Villavicencio

Un canto por la paz, un clamor a unir las voces con fervor, y así poder recuperar el amor y esperanza en Sinaloa, llenos de fé en que todo acabará, fue lo que el públicó vivió en el teatro Pablo de Villavicencio, en el concierto Un canto por la Paz, donde se interpretó por primera vez a nivel mundial, una versión en español de la Novena Sinfonía de Beethoven.

Bajo la batuta del maestro Alexandre Da Costa, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, fusionó la música magestuosa de esta obra, con las voces del Coro de Ópera de Sinaloa, Taller de Ópera, la Compañía de Danza Jóven de Sinaloa y el Coro Universitario de la Facultad de Artes de la UAS, regalando al público que abarrotó el teatro una noche innolvidable.

Cabe destacar que la letra que se interpretó para el cuarto movimiento La Oda a la Alegría, fue del poema escrito por la soprano sinaloense Wendy García, contando también con la participación como solistas del tenor José Manuel Chú, la mezzosoprano Oralia Castro, el barítono Marco Antonio Rodríguez, y la soprano Perla Orrantia.

Aquí un estracto del poema

“Hermanos, el alma calmemosUnidas nuestras voces, llegarán más lejos.Clamemos todos: ¡Basta, basta!. Canten todos: Con fervor unidos la paz recuperaremos; Amor y esperanza en Sinaloa respiraremos. Campos, playas, las calles vivas. Todo el silencio acabará;Vuelvan la alegría y libertad a nuestras vidas. Campos, playas, las calles vivas. Todo el silencio acabará; Vuelvan la alegría y libertad a nuestras vidas”, versa el poema.