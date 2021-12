Dania Trujillo quiere hacer realidad su sueño de niña: ser Reina del Carnaval

“Vivir la experiencia es uno de los grandes motivos por los cuales estoy aquí, pero creo que a todos los mazatlecos, desde pequeños, se nos inculcado las tradiciones y pues claro, el gran Carnaval, la máxima fiesta de Mazatlán, por lo tanto, mi pasión por el Carnaval viene desde chiquita, desde que nuestros padres nos llevaban al desfile, a ver a las reinas, las coronaciones, los combates navales, así que un gran detonador para que participara fue que mis padres me llevaran de pequeña y dije, ‘yo quiero, yo quiero estar ahí, como ellos’, me apasiona mucho y disfruto mucho los desfiles, que es mi parte favorita del Carnaval”, comparte.

Si bien, en su familia antes no ha habido alguien que sea parte de la corte real, al ser hija de padres mazatlecos, María Sánchez y Francisco Trujillo , es de las que no faltan a los desfiles y coronaciones en el Estadio Teodoro Mariscal, atraída por el espectáculo artístico que se ofrece.

“En Carnaval nunca había participado, pero he concursado en un evento en la preparatoria, en Gran Plaza y en Canaco y sí nos ha ido bien, gracias a Dios; me gusta esto, me gusta seguir mi sueño, creo que todo es un escalón y lo que me he propuesto creo que lo he llevado a cabo todo con el fin de ser una mejor mujer, de ser una mujer exitosa, de cumplir mis sueños y de ser una mujer independiente”, explica.

“Ahorita que estoy en esta candidatura me siento una mujer libre, me siento independiente, capaz de tomar mis propias decisiones, porque el concursar fue una decisión propia, fue una decisión que me propuse y aquí andamos y quiero inspirar, inspirar más que nada a las niñas a que cumplan sus sueños, a que estudien, a que se preparen, a que busquen algo que las haga feliz, porque yo estoy siguiendo algo que me hace feliz, formar parte de nuestro Carnaval, de nuestras tradiciones”.

Una de las reinas que la inspiró para animarse a participar fue Abigaíl García, Reina del Carnaval 2011.

“Abigaíl García fue una de las reinas que me inspiró a tomar esta decisión, marcó una pauta en mi vida y desde ahí me propuse participar y alcanzar mi sueño de niña”.

Motivada porque desde que es candidata cada día tiene diferentes experiencias, conoce nuevas personas y aprende más, Dania asegura que de llegar a ser Reina del Carnaval o de los Juegos Florales será un logro que marcará su vida.

“Mis padres siempre me han apoyado, todo mi familia en sí y de lograr la corona me gustaría que me recordarán como una persona libre, feliz e independiente, capaz de tomar decisiones buenas sobre mi vida y es bonito seguir nuestros sueños, que esas niñas que en alguna ocasión tienen el mismo sueño que yo, les diría que sigan sus sueños, que se preparen, que disfruten de las experiencias que la vida les brinda y que las disfruten al máximo, que se pueda y si una de esas cosas es ser candidata del Carnaval en algún futuro, que se animen y que no les quepa la menor duda de que será una experiencia maravillosa”.

Perfil

Dania Trujillo Sánchez

21 años

Estudia Ingeniera en Gestión Empresarial

Padre: María Sánchez y Francisco Trujillo

Hermanos: David (30 años) y Dalila (28 años)

Color de campaña: Verde esmeralda