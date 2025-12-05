Danya Carolina Moreno: ‘Quiero un Carnaval más inclusivo y con mayor conciencia social’

Con la energía de quien sabe que está viviendo uno de los capítulos más significativos de su vida, Danya Carolina Moreno Rivas, nacida el 20 de octubre de 1999 y orgullosamente mazatleca, se abre paso en la contienda por la corona del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, que se celebrará del 12 al 17 de febrero.

A sus 26 años, la licenciada en Terapia Física y Rehabilitación asegura que este sueño lo está construyendo con disciplina, valentía y una profunda conexión emocional con sus raíces.

Danya, cuyo color de porra es el negro, reconoce que su inspiración nace de mujeres que han dejado huella en la historia del Carnaval. Entre ellas destacan Karla Rivas y Libia Gavica, reinas que, dice, representan resiliencia, trabajo duro y dedicación absoluta a sus metas.

“Son dos mujeres que admiro mucho, ellas me enseñaron que la corona no solo representa belleza, sino carácter y compromiso”, afirmó.

Desde su formación profesional, Danya tiene un horizonte muy definido sobre lo que quiere lograr si llega a portar la corona.

“Quiero representar la cultura y la tradición que nos caracteriza como mazatlecos me emociona muchísimo, pero también quiero darle un enfoque más personal. Egresé de la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación y me gustaría enfocarme en causas sociales relacionadas con mi profesión y en el bienestar de nuestra comunidad”, explicó.

Uno de los proyectos que más entusiasmo le genera es trabajar por un Carnaval más inclusivo, donde las personas con discapacidad o quienes enfrentan dificultades en su entorno social puedan integrarse plenamente a la máxima fiesta porteña.

“Quiero que todos puedan disfrutar las amenidades que Mazatlán ofrece, que nadie se quede fuera”, expresó convencida.

Especializada en obstetricia y suelo pélvico femenino, Danya también quiere impulsar la salud integral de la mujer, un tema que considera urgente por la falta de información y la persistencia de tabúes.

“Me gustaría romper paradigmas. Hablar de la salud femenina con claridad y sin miedos es necesario”, aseguró.

Aun cuando el camino hacia la elección es exigente, afirma que vive el proceso con inteligencia emocional.

“Sabemos que hay dos resultados: ganas o pierdes. Pero yo ya gané mucho, encontré personas hermosas, gente que me apoya y compañeros que dan lo mejor de sí, eso también te llena el corazón”, dijo con una sonrisa.

Convertirse en candidata le ha permitido vivir el Carnaval desde dentro, algo que describe como revelador.

“Siempre fui espectadora, pero ahora veo cómo se organiza todo, el trabajo que hay detrás, es impresionante, estar aquí me nutre muchísimo”.

Sobre el día de la elección, Danya se visualiza con serenidad y fuerza.

“Me estoy preparando en todos los ámbitos, espero estar empoderada, feliz y disfrutando al máximo. Y sí, espero ganar la corona”, afirma entre risas.

A las niñas mazatlecas que sueñan con portar una banda y saludar desde un carro alegórico, les envía un mensaje directo desde su propia experiencia.

“No necesitas ser alta, tener el cabello lacio, un color de piel específico o mucho dinero, solo necesitas creer en ti, prepararte en todos los sentidos y trabajar tu inteligencia emocional, con eso puedes lograr lo que quieras”.

Con o sin corona, Danya asegura que seguirá adelante con sus proyectos sociales y personales, pero por ahora, vive cada día con la emoción de quien sabe que está construyendo su sueño mazatleco.

“Soy mazatleca de corazón y de nacimiento, y este es un sueño que estoy logrando ahora”, dijo.

Perfil

Danya Carolina Moreno Rivas

26 años

Licenciada en Terapia Física y Rehabilitación

Padres: Heriberto Moreno y Alma Rivas

Hermanos: Érick y Alán Moreno

Pasatiempos: Practicar lengua de señas mexicanas, hacer ejercicio y pasar tiempo de calidad con mi familia

Color de campaña: Negra

AGRADECIMIENTO: Gracias al Hotel Viaggio Resort Mazatlán, por las facilidades brindadas para la sesión de fotos.