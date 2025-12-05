De bailarina a candidata: Mariana Guerrero busca la corona del Carnaval 2026

Desde los salones de baile hasta los escenarios turísticos y ahora rumbo a una carroza real, la historia de Mariana Lizbeth Guerrero Valenzuela parece escrita entre música, luces y tradición.

La joven mazatleca de 26 años, nacida el 7 de junio de 1999, es parte del ballet del Hotel El Cid y actualmente es una de las candidatas a Reina del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, cuya fiesta se celebrará del 12 al 17 de febrero.

Su color de porra es Amarillo, una tonalidad que refleja su energía y determinación.

Mariana confiesa que presentarse como candidata fue un paso que surgió desde lo más íntimo.

“Esto lo estoy tomando como un reto personal porque quiero crecer, demostrarme que soy capaz. Me encantaría representar el orgullo mazatleco, nuestra máxima fiesta, el carisma y la inteligencia de la gente de aquí”, expresa.

Su inspiración viene de tres reinas que marcaron su vida, Karla Rivas, Libia Gavica y Brianda Lizárraga, figuras que considera ejemplares dentro del Carnaval y queridas por el pueblo.

La relación de Mariana con la fiesta porteña no es reciente ya que forma parte de su vida desde que tenía 10 años. Baila desde niña y ha participado en presentaciones, elecciones y coronaciones.

“El Carnaval es como una ilusión, estuve en muchas presentaciones y siempre veía a la reina y me dije ‘no me puedo ir de este mundo sin intentarlo’, esta experiencia la quiero vivir de otra manera, ya no detrás del escenario, sino desde la candidatura”, comentó.

Aunque ha estado involucrada durante años en la parte artística, nunca ha desfilado en una carroza, y eso la emociona especialmente.

“Me encantaría desfilar. Ya me quiero ver arriba, saludando, escuchando a la gente gritar mi nombre”, dice con una sonrisa que revela el sueño de años.

Su formación artística inició en la academia Vilanova, bajo la guía de la maestra Montserrat Millán, a quien considera su segunda madre.

Hoy, como bailarina profesional en un hotel, comparte con turistas la esencia cultural de Mazatlán, lo que la ha hecho valorar aún más la tradición carnavalera.

“El Carnaval es una super tradición, y ahora lo voy a vivir desde otro ángulo”, afirma.

En su preparación para la elección, Mariana combina gimnasio, clases de oratoria, pasarela y apoyo psicológico.

“Estoy aprendiendo a hablar más lento, a expresarme mejor. La pasarela no me complica tanto por ser bailarina, pero todo requiere disciplina. También la ayuda psicológica es importante porque estás expuesta al ojo público y a comentarios de todo tipo”, explica.

Aun así, ha decidido proteger su bienestar emocional evitando leer críticas innecesarias.

Sobre la competencia, mantiene una postura madura y consciente.

“Ya que estamos aquí, todas somos ganadoras, salimos de nuestra zona de confort y si hay compañeras con más experiencia, pero me siento bien conmigo misma y sé que puedo mejorar”, afirma.

Si llegara a obtener la corona, Mariana tiene claro que quiere usarla con sentido social.

“Me gustaría ayudar a Mazatlán, crear valores, conciencia, apoyar a la gente, a los animalitos, quiero ser una reina recordada con cariño”, comenta.

A las niñas que sueñan con seguir este camino, les deja un mensaje sincero.

“Prepárense, anímense, sí está cansado, tienes que poner mucho de tu parte, pero es muy bonito, vale la pena”.

Entre disciplina, tradición y un sueño que la acompaña desde la infancia, Mariana Guerrero se alista para vivir la experiencia que podría cambiar su vida y, quizá, llevarla a la ansiada corona del Carnaval de Mazatlán 2026.

Perfil

Mariana Lizbeth Guerrero Valenzuela

26 años

Licenciada en Cosmetología y bailarina profesional

Padres: Luis Guillermo Guerrero y Aurora Valenzuela

Hermanos: Andrea Guerrero

Pasatiempos: Ir a la playa, estar con sus perritos y pasar tiempo de calidad con sus seres queridos

Color de campaña: Amarillo

AGRADECIMIENTO: Gracias al Hotel Viaggio Resort Mazatlán, por las facilidades brindadas para la sesión de fotos.