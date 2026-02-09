De Culiacán, la ganadora del auto que Cimaco rifó por su 95 aniversario

Para celebrar el 95 aniversario de su fundación, Cimaco realizó su tradicional Sorteo de Aniversario, rifando un auto entre sus clientes, como una manera de agradecer su preferencia a lo largo de más de nueve décadas. Jesús Moysés Franco Lerma, gerente de tienda, compartió que el sorteo inició el 29 de agosto y concluyó el 31 de diciembre. “Este es un evento que realizamos cada cinco años, donde además de la rifa del auto en todas y cada una de las siete sucursales que existen, se realizaron excelentes promociones internas, y estamos felices porque esta es la primera vez que se realiza en Culiacán, y será hoy cuando se entregue a la feliz ganadora ganadora”, detalló el gerente.

La ganadora llegó acompañada de su esposo Juan Carlos Ramos.

La ganadora, dijo, fue Guadalupe Bautista Rivas, de Culiacán, quien se llevó un auto MAZDA 2025. “La respuesta a esta convocatoria fue muy buena, los clientes estaban sorprendidos, participaron muchos, no solo de Culiacán, también de Mazatlán, y Los Mochis”. A su llegada, Bautista Rivas compartió estar emocionada por este regalo que recibe de Cimaco Culiacán. “No lo puedo creer aún, estoy muy contenta, aun no me caía el 20, pero ya, aquí estoy, ya me lo creo todo, es toy muy emocionada, feliz porque me entregan este auto”, dijo.

Guadalupe participó con ocho boletos en este sorteo, y hoy se va casa con nuevo auto.