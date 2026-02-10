De Culiacán, la ganadora del auto que Cimaco sorteó por su 95 aniversario

Para celebrar el 95 aniversario de su fundación, Cimaco realizó su tradicional Sorteo de Aniversario, rifando un auto entre sus clientes, como una manera de agradecer su preferencia a lo largo de más de nueve décadas.

Jesús Moysés Franco Lerma, gerente de tienda, compartió que el sorteo inició el 29 de agosto y concluyó el 31 de diciembre.

“Este es un evento que realizamos cada cinco años, donde además de la rifa del auto en todas y cada una de las siete sucursales que existen, se realizaron excelentes promociones internas, y estamos felices porque esta es la primera vez que se realiza en Culiacán, y será hoy cuando se entregue a la feliz ganadora”, detalló el gerente.