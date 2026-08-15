Debuta como escritor Asdrúval Mendívil Leyva

Un recorrido por sus más de 40 años de experiencia en la docencia, es el que comparte Asdrúval Mendívil Leyva, en su libro debut titulado Modelo Intercultural para el aprendizaje significativo centrado en los intereses: Caracterización Cultural de la Comunidad y el Método de Proyectos.

El libro, dijo, es una recopilación de toda la experiencia que ha ocurrido propiamente en su experiencia educativa, en su interrelación con los niños, niñas, los adolescentes, con los de educación preescolar, primaria, secundaria y también con los postgrados, gestando condiciones, metodologías y experiencias estrategias e interacción.

“Todo eso es una compilación de muchos elementos estratégicos que son considerados muy valiosos. Al final de cuentas, en este momento, queremos que esa historia no quede en el olvido, que se recupere y que quede plasmada en un libro como este”, detalló.

Este libro es una secuencia de cinco libros que van a salir, complementarios todos entre ellos, para que logren formar un proceso de formación.

Compartió que lo que se muestra es la manera en cómo se trabajaba en ese momento, mostrando de igual manera la teoría, la metodología, el elemento práctico y el proceso de los pasos muy bien orientados, fincados en la creatividad de los directores, de los docentes, de los supervisores y de los asesores técnicos pedagógicos.

“Durante mucho tiempo a nosotros, en lo particular y a un grupo de compañeros, nos tocó escribir las primeras palabras y las primeras letras relacionadas con el Programa Escuelas de Tiempo Completo. No se llamaba Escuelas de Tiempo Completo como tal, era un proyecto pequeño que iniciamos con cinco escuelas aquí en Sinaloa”, recordó.

Por ello, explicó, el libro está dividido en cuatro capítulos que dan cuenta, primeramente, de la explicación del cómo fue surgiendo el modelo; en el segundo capítulo se aborda a los iniciadores de siglos atrás, escribiendo la historia educativa, como Juan Amós, Jean Piaget, Lev Vygotsky, John Dewey, Carl Rogers, Nathaniel Branden y, por supuesto, Abraham Maslow como el padre del humanismo.

También, dijo, se aborda el tema de la interacción de los maestros y las maestras y padres de familia con el proceso educativo que se vive en la escuela, ya que una de las características de este modelo es que los padres y las madres de familia participan en el hecho educativo.

“Toda esta experiencia que construimos desde muchos años atrás, hoy en la actualidad se sigue trabajando todavía, respetando todos los procesos en las escuelas del norte de Sinaloa como tal, y algunas escuelas más en el resto de los municipios, pero con mayor fuerza en el norte de Sinaloa”, subrayó.

En la presentación del libro participaron como comentaristas Luis Enrique Silva y Juan de Dios Palazuelos.