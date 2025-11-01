Dedica la OSSLA una sinfonía especial para la Catrina

Entre magos, brujas y catrinas, el público que se dio cita al Teatro Pablo de Villavicencio, disfrutó el concierto de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, con un repertorio especial de Día de Muertos titulado Sinfonía para la Catrina, bajo la nueva dirección del maestro Alexandre Da Costa.

Dicho concierto, el cual lució con uan importante asistencia, forma parte de la Temporada de Otoño 2025, el cual fusionó el terror clásico, la fantasía y el jazz, ofreciendo una velada donde la magia del miedo fue uno de los invitados especiales de la noche.

El programa arrancó con la interpretación de La cabalgata de las valquirias, de Richard Wagner, brindadno una atmósfera a la que el público se sumó, llegando algunos disfrazados al concierto convertidos en Hará.

También se interpretó la Danza macabra, de Camille Saint-Saëns, para después dar la bienvenida al pianista canadiense John Roney para interpretar el número 2 de Los Preludios, de George Gershwin.

También se interpretaron las piezas El Aprendiz de brujo, de Paul Dukas, seguido de la Suite de Harry Potter, de John Williams, misma que fue acompañada por algunas imágenes del filme, para después dar paso a la catrina quien se paseó por el escenario, mientras la OSSLA interpretaba la pieza La Llorona, tema tradicional mexicano, el cual fue coreado por el público, que ovacionó esa noche la actuación de la orquesta, bajo su nuevo director.