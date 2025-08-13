Descubren el mundo animal en el zoológico de Culiacán

Una semana especial, disfrutaron niñas y niños del curso de verano “Descubriendo un mundo” en el Zoológico de Culiacán para realizar observaciones de aves y otros animales utilizando binoculares y cámaras profesionales para registrar los avistamientos.

Salieron de dos en dos desde el Museo de Historia Regional de Sinaloa, guiados por la promotora de la lectura Maury Rubio, el fotógrafo David Lara y el biólogo Wualfredo Ávila Chancellor, quienes los fueron guiando para observar a los pericos en las altas ramas de los árboles.

Los pequeños “pajareros” se detuvieron en el mayor silencio que sus infancias les permitían, para escuchar la gritería y canto de los pericos.

Después, en el zoológico pasaban de un asombro a otro con la belleza de las aves: guacamayas volando, un majestuoso pavorreal en un árbol, los escandalosos patos en el charco, los elegantes flamingos. Los tigrillos, el león, la jirafa, los pequeños monos, los canguros, el capibara, los hipopótamos.

Cada uno fue escogiendo un personaje para tomarle fotos, orientados por David y Wualfredo, ambos integrantes del grupo Charas. El curso termina este viernes 15 de agosto con una exposición de imágenes.

Finalmente, luchando contra el inclemente sol y el calor del verano, en grupo fueron regresando al Museo para tomar un refrigerio, conversar y compartir la experiencia, y esperar a que sus mamás fueran por ellos. Concluyó la jornada, los siguientes días se dedicarán a actividades lectoras y creativas.