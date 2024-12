$!Desiré Ayón quiere escribir su nombre en la historia del Carnaval

Los certámenes de belleza siempre han sido parte de la vida de Desiré Ayón, y aunque la elección de la Reina del Carnaval de Mazatlán también es un certamen de belleza es muy diferente para ella; involucra mucho amor por las tradiciones y por el puerto de Mazatlán.

Al hablar sobre su preparación, Desiré tiene un sinfín de herramientas para presentarse, fue Mexicana Universal en el Estado de México, es abogada, modelo, creadora de contenido, habla tres idiomas, practica artes marciales y danza; sin embargo, a pesar de toda su preparación, sabe que ganar una corona como Reina del Carnaval es uno de los mayores retos a los que se afrontado en su vida.

“Es un reto diferente, es muy especial, ser Reina del Carnaval es algo que he querido desde hace muchos años, y sé que es un reto difícil... Sin embargo, tengo mucho tiempo preparándome para este momento, para dar lo mejor de mí, demostrar de qué soy capaz y así, sea cual sea el resultado, estar satisfecha con mi participación”, dijo Desiré Ayón.

La joven de 25 años heredó de su mamá, Nereyda Ayón, el gusto por los certámenes de belleza, ella fue Señorita Sinaloa en su juventud. “Mi mamá es de Culiacán, ella fue reina de belleza, y por supuesto es quien más me apoya, desde siempre, y ahora, también está feliz porque sabe que uno de mis sueños”.

Desiré destacó que tiene varios meses tomando clases de oratoria con la maestra Bertha Federico, mientras que el encargado de su pasarela y proyección escénica es Alfredo Torres, ambos han sido maestros que prepararon a Reinas como Libia Gavica, Alejandra Tirado y Carolina Ruelas, entre otras.

Con firmeza dijo que tiene muchas cualidades para ganar esta corona, pero sobre todo destacó que se considera una mujer valiente, cualidad que deben tener todas las candidatas a Reina del Carnaval, o de cualquier certamen de belleza.

“Definitivamente soy una persona muy perseverante, trabajo todos los días por mis objetivos, pero mucho más allá de eso me gusta ser cercana a la gente, me gusta mucho interactuar con las personas... pero además de todo soy valiente, que es una cualidad que deben de tener todas al momento de buscar una corona”, dijo.

Desiré nació y creció fuera de Mazatlán, y aunque ya tiene un par de años viviendo en este puerto, cuando fue anunciada como una de las candidatas oficiales se levantó una ola de polémica, pues hay quienes aseguran que no deberían participar al no ser nacida en Mazatlán, sin embargo, el reglamento lo permite, y en la historia del Carnaval se han coronado a otras Reinas que no son nacidas en este puerto pero que viven aquí.

“Como el corrido de José Alfredo, yo soy fuereño nacido aquí muy lejos... (dijo entre risas) el hecho de que haya otras Reinas que hayan nacido fuera de Mazatlán ya es algo histórico, de hecho, nuestra primera Reina del Carnaval, Winnie Farmer, nació en Estados Unidos, pero finalmente, el pueblo mazatleco también tiene derecho a decir ‘queremos a una reina que conozca la historia, que traiga en la venas el amor por Mazatlán’... pero yo estoy dispuesta a hacerles saber a todos el porqué tomé la decisión de hacer de Mazatlán mi lugar para vivir”, dijo.

De ser una de las ganadoras en la noche de elección, que será en febrero, dijo que le gustaría que la gente la recuerde como una Reina activa con la sociedad, una embajadora a nivel internacional de Mazatlán y su Carnaval, y una promotora de todo lo bueno que tiene para ofrecer este puerto.

Perfil

Desiré Ayón

25 años

Abogada, modelo y creadora de contenido

Padres: Nereyda Ayón y Ubaldo Velázquez

Pasatiempos: Idiomas, modelaje y artes marciales

Color de Porra: Rosa