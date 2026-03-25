Despide el Instituto de Neurociencias y Educación de Sinaloa, a una generación más

Con una emotiva ceremonia, el Instituto de Neurociencias y Educación de Sinaloa, llevó a cabo la graduación de una nueva generación de especialistas en la Maestría de Puericultura y otras especialidades.

Diana Lucía Sato Martínez, directora general de la institución, señaló que en esta ocasión, se gradúan 23 estudiantes de la Maestría en Puericultura, además de alumnos que participaron en los diplomados de Trastorno del Espectro Autista, Neurodesarrollo, Neuroeducación Empresarial, y el Diplomado en Gerontología, sumando más de 54 graduados este 2026.

Durante el evento, se contó con la presencia especial del empresario Juan Manuel Kuroda, Estela Robledo, directora del Centro de Autismo de Sinaloa, Marco Alejandro Jiménez, director del Centro Gerontológico Casa del Carmen, Valeria Dallemese, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, Enrique Cota, representante del cuerpo académico del Instituto de Neurociencias y Educación de Sinaloa, Nidia Micaela López, madrina de la generación 2024-2026.

El Instituto de Neurociencias y Educación de Sinaloa es una institución sin fines de lucro, que surgió con la finalidad de contribuir a una sociedad más incluyente, de individuos más plenos, promoviendo el conocimiento neurocientífico y los valores humanos.

Todos sus programas fomentan estilos de vida saludables y contribuyen a prevenir enfermedades crónicas, promueven la salud física, mental y emocional de las personas.

Actualmente, la institución crece con la Licenciatura en Psicología Clínica y Neurociencias, así como el Doctorado en Neuropsicología y Educación, Especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Maestría en Gerontología, Maestría en Puericultura, así como diplomados en el Trastorno del Espectro Autista, Diplomado en Desarrollo Infantil, Diplomado en Neuroeducación Empresarial y Diplomado en Gerontología.