Despide Tecmilenio a una nueva generación de profesionales

La Universidad Tecmilenio campus Culiacán celebró la ceremonia de firma de títulos profesionales y grados académicos de la generación enero-abril 2026.

Durante el evento, egresados de maestrías, licenciaturas y programas ejecutivos participaron en la firma de sus documentos académicos, acompañados por familiares y autoridades educativas.

La firma de títulos es un acto protocolario en el que los alumnos plasman su firma en el documento oficial que acredita sus estudios, como paso previo a la ceremonia de graduación.

“Es un evento simbólico en el cual los alumnos llevan a cabo la firma de sus títulos. Es un acto previo a la graduación y los acompañan sus familiares”, explicó Arnoldo Armenta Mascareño, director de maestrías.

La ceremonia incluyó una fotografía grupal y posteriormente la firma de títulos en el auditorio, donde cada egresado pasó al frente.En esta generación participaron cerca de 70 alumnos de programas de posgrado y profesional ejecutivo, en modalidades presencial y remota.

Los egresados correspondieron a las maestrías en Administración de Negocios en áreas de calidad y productividad, finanzas, logística, mercadotecnia y recursos humanos; así como en Gestión de Tecnologías de la Información, Dirección de Capital Humano, Finanzas, Liderazgo Positivo y Mercadotecnia Digital, además de licenciatura en Administración.

Como parte del protocolo, los egresados firmaron también un código de ética, reafirmando su compromiso de ejercer su profesión con responsabilidad.