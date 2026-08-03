Después de 50 años, ex alumnos de la Preparatoria Cervantes disfrutan de grato reencuentro

Para celebrar el 50 aniversario de haber egresado de la Preparatoria Cervantes, ex alumnos de la institución decidieron reunirse en conocido restaurante de la ciudad, y así disfrutar de un emotivo reencuentro, tras cinco décadas de no verse.

Sandra Aciaga una de las organizadoras de la reunión, manifestó su emoción por este reencuentro entre amigos, con la idea de poder hacer una fiesta más grande en diciembre y así poder reunir a más compañeros que no pudieron acudir a este primer reencuentro, dado que muchos viven fuera.

En el desayuno estuvieron compañeros de Culiacán, Mazatlán, Angostura, Jalapa, Veracruz, Tucson, Ciudad de México, entre otros., quienes además de compartir recuerdos, vivencias, también compartieron sus historias de vida para ponerse al día.

En el evento, los asistentes degustaron de un desayuno que consistió en fruta, jugo, café, machaca, tamal, frijolitos y chilaquiles.