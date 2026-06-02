Destaca Arturo Santamaría que México es potencia mundial en turismo deportivo

El futbol es un deporte que se ha convertido en un catalizador turístico, señala el escritor Arturo Santamaría Gómez, en su libro Turismo y Futbol 2026, el cual presentó en Culiacán.

En el libro también participa Eduardo Sáinz Díaz, y se presentó en el Centro de Artes Centenario, en el que se detalla la importancia de los hechos que genera el deporte como generador de turismo en el mundo, ya sea en lo profesional o amateur, hablando de futbol.

“El turismo deportivo es uno de los grandes motores turísticos mundiales. En Mazatlán, ya sea en un plano amateur o profesional, un encuentro deportivo genera visitantes externos, sobre todo si se trata de grandes equipos, generando una gran ocupación hotelera, y llenando la mitad del estadio para ser a su equipo y para divertirse también”, señaló Santamaría.

En la obra, dijo, comparte cifras de cómo el futbol mueve a miles y miles personas en el mundo, y que el caso de México, los campeonatos mundiales han sido las principales plataformas para hacer crecer el turismo a nivel mundial, ejemplo de ello es lo sucedido en el 70, donde México empezó a convertirse en potencia turística de juegos mundiales, esto gracias a la gran proyección que tuvo.

En su charla Santamaría expuso que con todos esas personas que vienen a ver el mundial en México, se calcula que puede llegar cercano al ingreso del 1 por ciento del producto interno bruto de este año, nada más con el mundial se van a generar, dijo, más de 3 mil millones de dólares o más por ingresos del turismo.