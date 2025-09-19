Destacan en libro la importancia del bienestar emocional

Un recorrido por las distintas emociones, a través de la mirada de cuatro autores, en la que destacan la importancia de experimentar un bienestar emocional y tener el conocimiento de cómo hay que vivir, es lo que ofrece el libro Las emociones en pocas palabras, el cual se presentó en el Tecnológico de Monterrey.

El libro, escrito por cuatro autores, Mario Córdova, Norma Campos, Adrián Kush Espinoza y Andrea Valenzuela, es el resultado de 12 meses de intensa escritura de cuatro colaboradores que incursionan en la aventura de desentrañar eso que ocurre a los seres humanos desde el primer segundo de su nacimiento, las emociones, esas que nos rigen a lo largo de nuestra existencia, y ayudan a crecer internamente y en relación con su entorno al reconocerlas, procesarlas y convertirlas en aliadas.

Mario Córdova, uno de los escritores del libro, detalló que este libro surge para mejorar el bienestar emocional, desde un punto de vista de la filantropía, donde todo el conocimiento que se tiene ya de más de un año y medio de trabajo es para hacer filantropía, a través de la generación de conocimiento de valor, encausado al bienestar emocional.

Los textos que conforman este libro fueron publicados en el portal Newsletter En Pocas Palabras, creada expresamente para compartir 15 minutos de lectura cada 15 días, sobre tópicos que entraña la humanidad en sus transcurrir vital.