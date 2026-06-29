Destacan periodistas la transformación que ha vivido el periodismo

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, Museos e Investigación, llevó a cabo una sesión del programa Triálogos, titulada “Periodismo sinaloense: opinión pública, ciudad letrada y cuarto poder”, con la participación de los periodistas Alejandro Sicairos Rivas y Elizabeth Valdez Caro, bajo la conducción de Rosy Gámez Gastélum.

El evento, realizado en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, inició con un homenaje a cinco figuras que dejaron una profunda huella en el periodismo de Sinaloa: José Luis Arriaga Robles (1954-2015), Germán Benítez Borrego (1952-2012), Aidé Cano Tiznado (1946-2017), Jorge Walterio Medina Palazuelos (1957-2020) y Salvador Sánchez Najar (1960-1999), cuyas trayectorias contribuyeron a fortalecer el ejercicio informativo y la reflexión crítica en la entidad.

Sobre los principales cambios que han enfrentado los medios en los últimos 26 años, Elizabeth Valdez recordó sus inicios en el periodismo con herramientas como el fax, el télex, la máquina de escribir y el papel revolución, y ahora, con la llegada de los medios digitales, enfrentarse al reto de la inmediatez y el tener que redactar las notas para diferentes plataformas, redes y públicos.

“Los periodistas que hemos experimentado estos cambios estamos ante una nueva realidad y un periodismo para multiplataformas”, comentó.

Alejandro Sicairos señaló que en un extremo pondría el periodismo con la máquina de escribir Olivetti, y del otro lado, la multimedia.

“Se siente nostalgia por los lectores del papel. Hay medios que se resisten a abandonar el papel, cuando la revolución digital ha venido a acaparar”, añadió quien llegó al periodismo más por necesidad que por vocación.

“La multimedia y lo digital nos hicieron entender que si el periodismo no se acerca a las audiencias, se puede perder”, de ahí la importancia de que los periodistas de hoy sean periodistas multimedia, que sepan presentar las noticias para cada plataforma.

En torno a si las redes sociales deben ser aliadas del periodismo, Valdez Caro consideró que, ante el mar de información que estas representan —mucha de la cual no es real—, esta se tiene que verificar a través de la investigación; mientras que Sicairos Rivas consideró que las redes sociales son una herramienta para hacer periodismo y sirven para, a partir de ahí, buscar una noticia de mayor profundidad.

Sobre el uso de la Inteligencia Artificial y su impacto en el periodismo, Elizabeth Valdez dijo que es una herramienta que se puede utilizar, pero no se puede confiar en ella, pues no siempre ofrece información veraz, por lo que Alejandro Sicairos se refirió a la condición indispensable del periodismo de “verificar, verificar y verificar”.