Develan el velero ‘El Patrón’ en la Casa del Marino

Una emotiva celebración en honor a la memoria y legado del Patrón de Costa de la Marina Mercante, Juan Vázquez Reséndiz, se vivió en el Museo Casa del Marino, donde fue develado oficialmente el velero “El Patrón”, pieza construida por él hace más de cinco décadas y que desde hoy forma parte de la colección permanente del recinto.

La ceremonia estuvo encabezada por el Capitán de Altura Mario Velázquez Salazar, integrante del patronato del museo y uno de los principales impulsores de la conservación del acervo marítimo.

Durante el acto, familiares, marinos mercantes, autoridades invitadas y miembros de la comunidad portuaria recordaron el papel fundamental que el homenajeado desempeñó en la formación de generaciones de marinos y en el fortalecimiento de la identidad marítima del puerto.

La pieza, cuidadosamente restaurada y exhibida en un espacio especialmente designado dentro del museo, se convierte ahora en un símbolo del espíritu marinero y del compromiso por preservar las historias que dieron forma a la vida marítima mazatleca.