Develan el velero ‘El Patrón’ en la Casa del Marino

El Museo Casa del Marino en Mazatlán celebró la memoria del Patrón de Costa de la Marina Mercante, Juan Vázquez Reséndiz, con la entrega y develación del velero que él construyó hace más de 50 años, ahora integrado a la colección permanente del recinto
Marisela González |
15/11/2025 13:17
Una emotiva celebración en honor a la memoria y legado del Patrón de Costa de la Marina Mercante, Juan Vázquez Reséndiz, se vivió en el Museo Casa del Marino, donde fue develado oficialmente el velero “El Patrón”, pieza construida por él hace más de cinco décadas y que desde hoy forma parte de la colección permanente del recinto.

La ceremonia estuvo encabezada por el Capitán de Altura Mario Velázquez Salazar, integrante del patronato del museo y uno de los principales impulsores de la conservación del acervo marítimo.

Durante el acto, familiares, marinos mercantes, autoridades invitadas y miembros de la comunidad portuaria recordaron el papel fundamental que el homenajeado desempeñó en la formación de generaciones de marinos y en el fortalecimiento de la identidad marítima del puerto.

La pieza, cuidadosamente restaurada y exhibida en un espacio especialmente designado dentro del museo, se convierte ahora en un símbolo del espíritu marinero y del compromiso por preservar las historias que dieron forma a la vida marítima mazatleca.

  • $!Eduardo Narváez, Rosario Nery, Gerardo Alonso Narváez y José Omar Narváez.
    Eduardo Narváez, Rosario Nery, Gerardo Alonso Narváez y José Omar Narváez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Elena Lanz y Diego Lanz.
    Elena Lanz y Diego Lanz. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Brian John Brice, Kenia Reynaga Brice y Luz Esther Fierro Soto.
    Brian John Brice, Kenia Reynaga Brice y Luz Esther Fierro Soto. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Adrián Prado, José Alfredo Loaiza, José Alfredo Estrada, Guadalupe Cázares, Pascual Flores, Elías Benítez y Joaquín Lazarini.
    Adrián Prado, José Alfredo Loaiza, José Alfredo Estrada, Guadalupe Cázares, Pascual Flores, Elías Benítez y Joaquín Lazarini. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alejandrina Yejun de Hernández, Laura Hernández y Ruth Ramírez.
    Alejandrina Yejun de Hernández, Laura Hernández y Ruth Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Oficialmente el velero “El Patrón”, pieza construida por él hace más de cinco décadas y que hoy se integra a la colección permanente del recinto.
    Oficialmente el velero “El Patrón”, pieza construida por él hace más de cinco décadas y que hoy se integra a la colección permanente del recinto. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Suelly Iriarte Lizárraga y Carlos Leonel Iriarte Medina.
    Suelly Iriarte Lizárraga y Carlos Leonel Iriarte Medina. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alfredo Reynaga Chicuate y Alfredo Reynaga Romero.
    Alfredo Reynaga Chicuate y Alfredo Reynaga Romero. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alfredo Reynaga Chicuate expresa una palabras a los presentes.
    Alfredo Reynaga Chicuate expresa una palabras a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El Capitán de Altura Mario Velázquez Salazar presenta “El Patrón”.
    El Capitán de Altura Mario Velázquez Salazar presenta “El Patrón”. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
