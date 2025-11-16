Devotas de San Judas Tadeo celebran con gran fervor la tradicional kermés en Mazatlán

Entre cánticos, oraciones y un ambiente de alegría comunitaria, devotos de San Judas Tadeo disfrutaron de la tradicional kermés organizada en su honor.

El evento, celebrado en el área verde del templo dedicado al “Santo de las causas difíciles”, reunió a familias enteras que acudieron desde tempranas horas para participar en las actividades religiosas y festivas.

La kermés ofreció una variedad de antojitos típicos como tamales, enchiladas, pozole y aguas frescas, además de que hubo bandas de música que animaron la tarde.

Muchas de las asistentes acudieron vestidas con los característicos colores verde y blanco, portando imágenes, veladoras y rosarios para agradecer favores otorgados.

La convivencia no sólo es una muestra de fe, sino también es un espacio que fortalece la unión entre las familias.

Previo a la kermés, se celebró una misa especial en honor al santo, que fue encabezada por el Obispo Mario Espinosa Contreras, y el párroco de la iglesia Horacio Hernández.