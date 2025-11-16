Gente
Devotas de San Judas Tadeo celebran con gran fervor la tradicional kermés en Mazatlán

Decenas de fieles se reunieron para honrar al apóstol de las causas difíciles con una colorida kermés llena de música, comida típica y actividades religiosas que reafirmaron la devoción del pueblo mazatleco
Marisela González |
16/11/2025 13:59
Entre cánticos, oraciones y un ambiente de alegría comunitaria, devotos de San Judas Tadeo disfrutaron de la tradicional kermés organizada en su honor.

El evento, celebrado en el área verde del templo dedicado al “Santo de las causas difíciles”, reunió a familias enteras que acudieron desde tempranas horas para participar en las actividades religiosas y festivas.

La kermés ofreció una variedad de antojitos típicos como tamales, enchiladas, pozole y aguas frescas, además de que hubo bandas de música que animaron la tarde.

Muchas de las asistentes acudieron vestidas con los característicos colores verde y blanco, portando imágenes, veladoras y rosarios para agradecer favores otorgados.

La convivencia no sólo es una muestra de fe, sino también es un espacio que fortalece la unión entre las familias.

Previo a la kermés, se celebró una misa especial en honor al santo, que fue encabezada por el Obispo Mario Espinosa Contreras, y el párroco de la iglesia Horacio Hernández.

  • $!El Obispo Mario Espinosa Contreras celebró la misa en honor a San Judas Tadeo en su día.
    El Obispo Mario Espinosa Contreras celebró la misa en honor a San Judas Tadeo en su día. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Yuritza Escutia y Annia Victoria Segura.
    Yuritza Escutia y Annia Victoria Segura. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Martha Tirado y Mary Acosta.
    Martha Tirado y Mary Acosta. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Martha Jiménez y Fátima Ramírez.
    Martha Jiménez y Fátima Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Emilio Ochoa, Isabella González, Leyla Alarcón y Alejandro Tirado celebran a San Judas Tadeo.
    Emilio Ochoa, Isabella González, Leyla Alarcón y Alejandro Tirado celebran a San Judas Tadeo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Máximo y Regina Suárez.
    Máximo y Regina Suárez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Miguel Ángel Manjarrez, Rosa Hilda Osuna, Karla Magaña, Oralia Medina, Yolanda Medina y Alicia López.
    Miguel Ángel Manjarrez, Rosa Hilda Osuna, Karla Magaña, Oralia Medina, Yolanda Medina y Alicia López. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los asistentes disfrutaron de la vendimia que se celebró a las afueras del Templo San Judas Tadeo.
    Los asistentes disfrutaron de la vendimia que se celebró a las afueras del Templo San Judas Tadeo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Familia Picos Hernández.
    Familia Picos Hernández. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!En la misa participaron sacerdotes de la Diócesis de Mazatlán.
    En la misa participaron sacerdotes de la Diócesis de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Algunas devotas llevaron flores y cirios para agradecer las bondades otorgadas del Santo San Judas.
    Algunas devotas llevaron flores y cirios para agradecer las bondades otorgadas del Santo San Judas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
