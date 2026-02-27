Dialogan arte y ciencia en ‘Leptons’, de Krismell

En un ambiente que reunió a promotores culturales, empresarios y amantes del arte, el artista visual Krismell inauguró la exposición “Leptons” en el Archivo Histórico de Mazatlán, donde propone un diálogo entre el arte contemporáneo y la física subatómica.

La muestra sitúa al espectador en un territorio híbrido donde convergen el arte contemporáneo y conceptos de la física subatómica, pues a través de composiciones estratificadas, contrastes cromáticos y estructuras que sugieren movimiento y vibración, el autor construye espacios visuales que evocan la energía y las dinámicas invisibles que rigen la materia.

“Yo creé una línea perceptiva hace muchos años y la transformé con este lenguaje, utilizando símbolos como los leptones y muones”, explicó el artista, al detallar que estas partículas, capaces de atravesar materiales densos, le permiten construir metáforas sobre la fugacidad y la trascendencia en las relaciones humanas.

Krismell destacó la cálida recepción del público mazatleco y su interés por aportar al desarrollo cultural del puerto mediante visitas guiadas y diálogo abierto.

La exposición cuenta con el respaldo de Refrescos El Manantial, a través de su marca Tonicol, cuyos directivos subrayaron la importancia de impulsar iniciativas artísticas como parte de su compromiso social.

“Leptons” permanecerá abierta hasta el 13 de abril, en el marco de la Semana del Arte previa al Carnaval 2026.