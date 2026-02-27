Gente
Dialogan arte y ciencia en ‘Leptons’, de Krismell

El artista visual inauguró en el Archivo Histórico de Mazatlán una muestra abstracta que vincula la física subatómica con la percepción humana
Marisela González |
27/02/2026 15:11
27/02/2026 15:11

En un ambiente que reunió a promotores culturales, empresarios y amantes del arte, el artista visual Krismell inauguró la exposición “Leptons” en el Archivo Histórico de Mazatlán, donde propone un diálogo entre el arte contemporáneo y la física subatómica.

La muestra sitúa al espectador en un territorio híbrido donde convergen el arte contemporáneo y conceptos de la física subatómica, pues a través de composiciones estratificadas, contrastes cromáticos y estructuras que sugieren movimiento y vibración, el autor construye espacios visuales que evocan la energía y las dinámicas invisibles que rigen la materia.

“Yo creé una línea perceptiva hace muchos años y la transformé con este lenguaje, utilizando símbolos como los leptones y muones”, explicó el artista, al detallar que estas partículas, capaces de atravesar materiales densos, le permiten construir metáforas sobre la fugacidad y la trascendencia en las relaciones humanas.

Krismell destacó la cálida recepción del público mazatleco y su interés por aportar al desarrollo cultural del puerto mediante visitas guiadas y diálogo abierto.

La exposición cuenta con el respaldo de Refrescos El Manantial, a través de su marca Tonicol, cuyos directivos subrayaron la importancia de impulsar iniciativas artísticas como parte de su compromiso social.

“Leptons” permanecerá abierta hasta el 13 de abril, en el marco de la Semana del Arte previa al Carnaval 2026.

  • $!Krismell inauguró la exposición “Leptons” en el Archivo Histórico de Mazatlán, donde explora el vínculo entre arte contemporáneo y física subatómica.
    Krismell inauguró la exposición “Leptons” en el Archivo Histórico de Mazatlán, donde explora el vínculo entre arte contemporáneo y física subatómica. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Mario Alancaster, Sichem Rizo, Krismell, Cecilia Sánchez Duarte y René Jibdes.
    Mario Alancaster, Sichem Rizo, Krismell, Cecilia Sánchez Duarte y René Jibdes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Arturo Martínez Trejo y Arturo Martínez Lara.
    Arturo Martínez Trejo y Arturo Martínez Lara. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Alberto Salcido y María Isabel Acosta Fonseca.
    Alberto Salcido y María Isabel Acosta Fonseca. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Mildred Sánchez Altamirano y Jeniffer Hernández.
    Mildred Sánchez Altamirano y Jeniffer Hernández. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Jesús Alfonso Rocha y José Manuel Lerma.
    Jesús Alfonso Rocha y José Manuel Lerma. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Édgar Acosta y Eduardo Vázquez.
    Édgar Acosta y Eduardo Vázquez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Gerardo Zapata, Leopoldo Hernández Ojeda y Daniel Alejandro.
    Gerardo Zapata, Leopoldo Hernández Ojeda y Daniel Alejandro. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Joaquín López y Luisa López.
    Joaquín López y Luisa López. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Naomi Gómez, Ángel Solorza Valdés y Adriana Campos.
    Naomi Gómez, Ángel Solorza Valdés y Adriana Campos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Naomi Gómez y Ángel Solorza Valdés.
    Naomi Gómez y Ángel Solorza Valdés. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
