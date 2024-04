Una enriquecedora mañana vivieron los asistentes a la presentación del libro “Viraje Estratégico”, de Carlos Dumois.

El autor disertó el tema de cómo reactivar la ruta del crecimiento en tiempos inciertos en la presentación de su libro.

Ante decenas de ex alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y del Tecmilenio, así como empresarios e invitados especiales que se congregaron en el auditorio de Tecmilenio Mazatlán, el también integrante del Centro de Dueñez Empresaria (Cedem) reiteró que todo lo que se haga es perentorio, es finito, tiene una fecha de caducidad, se va oxidar y se va obsoletizar, por lo que se tiene que seguir evolucionando y se tiene que evolucionar más rápido de lo que evoluciona el entorno.

En la charla comentó que las empresas tienen que convertirse en organizaciones más innovadoras y no es posible que pretendan seguir creciendo sin alianzas estratégicas.

Actualmente, dijo, se trata de que operen y resuelvan sus problemas operativos en cada trinchera sin que los dueños intervengan.

”La inercia es el cáncer de las empresas...es desviarnos del cauce extraordinario que debemos de tener, es salirnos de nuestro mejor mercado, la inercia es seguir queriendo hacer las cosas igual que antes cuando las cosas ya no son iguales que antes y la inercia en el mercado se llama desenfoque y desenfocarse no es cambiar el enfoque que teníamos, no, desenfocarse es perder el foco y el foco se mueve”, subrayó.

Al final del evento la universidad rindió un homenaje póstumo a Jorge Manuel Medina Osuna, quien fue catedrático de la institución y reconocido empresario mazatleco, fallecido hace unas semanas. Alejandro Cristerna, ex director de la institución y director de Transformación e Innovación de Grupo Petroil, fue el encargado de leer el reconocimiento y hacer entrega a la familia.

Por su parte, Lucio Toledo, directivo de Grupo Venados, hizo entrega de una casaca de Mazatlán al conferencista.