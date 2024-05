Y así, hizo unas preguntas a los asistentes: “¿conocen gente que tenga un año que haya terminado la universidad y no tenga empleo?, ¿conocen gente de 50 años o más que no tenga trabajo?

“¿En qué me afecta la política?, preguntó, “me afecta en los aspectos de seguridad, servicios públicos, en la inversión y generación de empleos, porque éste se genera con inversión productiva, no se generan así nomás, y para eso se necesitan más y mejores empresarios, más y mejores empresas”.

Durante la conferencia Juventud Activa, a la que se fueron sumando jóvenes, el empresario y político comentó que a lo largo de su vida, ha escuchado a la gente decir “la política no me importa”, y lo que él pretende no es decir lo que deben hacer, sino compartir lo que él hace y en ese sentido todo lo que le afecta le importa”.

Habló del impacto en el tema de los impuestos, así como el de la vivienda y dijo que hoy por hoy los jóvenes van a estar en una crisis para acceder a una vivienda porque el gobierno canceló el subsidio para la vivienda de interés social.

“Yo me dedico a la vivienda pero no a la de interés social, esa se acabó en México, no hay oferta porque se canceló el subsidio y los números para hacerla no dan y se requiere subsidio, y ese no es para el constructor, es para la gente, que puedan salir a un precio de interés social”.

Destacó la importancia de que los mexicanos asuman la responsabilidad de informarse.

“Parte de los mexicanos no se informan y al no estar informados es muy fácil manipularlos”.

Buscar fuentes confiables, saber leer entre líneas, distinguir entre un hecho y una opinión, pues el demagogo se dedica a mentir con el fin de manipular.