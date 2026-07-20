Dicen adiós al taller ‘Pequeños Artistas del Planeta’

Concluyó el curso de verano “Pequeños Artistas del Planeta” en el Museo de Historia Regional de Sinaloa, con la entrega de constancias a las niñas y los niños participantes, así como algunos obsequios de recuerdo.

Durante una semana los pequeños talleristas experimentaron con diversas técnicas de las manualidades y las artes plásticas, teniendo a la naturaleza como tema central, guiados por el maestro Emmanuel Santiago Cuadras, asistido por el artista Han Rivera Yee.

La entrega de reconocimientos a los participantes estuvo a cargo de Adolfo Plata Guzmán, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, acompañado por la coordinadora del Museo de Historia Regional de Sinaloa, Lucía Rivas Coronel, y los maestros.

Los niños felices recibieron sus documentos por su compromiso en el taller, por su entusiasmo y dedicación, por sus ganas de aprender y experimentar. Además, fue una semana de convivencia con otros niños de su edad, de diversión compartida, de hacer amigos.