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Curso de verano

Dicen adiós al taller ‘Pequeños Artistas del Planeta’

Durante una semana los pequeños talleristas experimentaron con diversas técnicas de las manualidades y las artes plásticas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/07/2026 21:26
20/07/2026 21:26

Concluyó el curso de verano “Pequeños Artistas del Planeta” en el Museo de Historia Regional de Sinaloa, con la entrega de constancias a las niñas y los niños participantes, así como algunos obsequios de recuerdo.

Durante una semana los pequeños talleristas experimentaron con diversas técnicas de las manualidades y las artes plásticas, teniendo a la naturaleza como tema central, guiados por el maestro Emmanuel Santiago Cuadras, asistido por el artista Han Rivera Yee.

La entrega de reconocimientos a los participantes estuvo a cargo de Adolfo Plata Guzmán, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, acompañado por la coordinadora del Museo de Historia Regional de Sinaloa, Lucía Rivas Coronel, y los maestros.

Los niños felices recibieron sus documentos por su compromiso en el taller, por su entusiasmo y dedicación, por sus ganas de aprender y experimentar. Además, fue una semana de convivencia con otros niños de su edad, de diversión compartida, de hacer amigos.

Adolfo Plata agradeció a los papás y mamás por la confianza, por traerlos a ser parte de un taller de verano que potencializa sus cualidades y habilidades. Ellos, orgullosos del crecimiento que tuvieron sus hijos en tan sólo una semana. Para los niños se extendió la invitación para asistir a los próximos cursos de verano durante el mes de agosto.

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