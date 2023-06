El Polideportivo Juan S. Millán fue el punto de reunión de más de 2 mil jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria, para participar en el inicio de la Jornada Nacional contra las adicciones con la campaña titulada Si te drogas te dañas.

Los jóvenes era estudiantes de instituciones invitadas como Cobaes, Conalep, UAS, ETI, Cetis, así como diversas telesecundarias y telebachilleratos de varios municipios del estado; en total fueron representados 23 centros de estudios de nivel medio-superior, en un evento organizado por Gobierno del Estado, SEPyC y Gobierno de México.

El objetivo fue generar un espacio de convivencia entre alumnos de nivel secundaria y media superior, autoridades gubernamentales y educativas para crear consciencia del consumo de drogas y los daños que ocasionan, así como fomentar el desarrollo de habilidades de autocuidado.

El evento estuvo encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien manifestó a los jóvenes que la rebeldía es una parte inherente de la juventud y su pensamiento crítico debe ser respetado y estimulado, señalando que esto es parte de sus libertades.

“Quiero pedirles un favor, sean libres para todo menos para decirle ‘sí’ a las drogas, no lo hagan, ahí es muy importante que se opongan a su propia idea, porque las drogas son tentaciones malsanas, no les sirven, no les ayudan”, resaltó el gobernador.