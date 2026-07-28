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Teatro

Disfruta el público de ‘Papá Conejo’ entre risas y reflexión

La obra de Manolo Díaz conecta con los asistentes al abordar las huellas que dejan las ausencias paternas
Marisela González |
28/07/2026 13:51
28/07/2026 13:51

Entre risas, emociones y aplausos, el público disfrutó la puesta en escena de ‘Papá Conejo’, una obra que combinó humor y reflexión para hablar sobre las marcas que dejan las paternidades ausentes.

La función, presentada en el Teatro Ángela Peralta, logró conectar con los asistentes a través de una historia cercana y llena de momentos emotivos, donde los actores llevaron al escenario distintas experiencias familiares bajo la dirección y dramaturgia de Manolo Díaz.

Con diálogos cargados de situaciones cotidianas y un equilibrio entre comedia y drama, la obra mantuvo la atención del público, que respondió con risas durante la función y reconoció el trabajo del elenco con un prolongado aplauso al finalizar.

  • $!Helen Piña, Carolina Arce, Karla Piña y Patricia Ramírez.
    Helen Piña, Carolina Arce, Karla Piña y Patricia Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ángel Vázquez, Fernando Villalpando, Alondra Tun, Claudia Ponce, Marco Canizalez y Esmeralda Rangel.
    Ángel Vázquez, Fernando Villalpando, Alondra Tun, Claudia Ponce, Marco Canizalez y Esmeralda Rangel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cristian Lazcano y Estrella Íñiguez.
    Cristian Lazcano y Estrella Íñiguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Santiago Cárdenas, Johana Rodríguez y Luis Cárdenas.
    Santiago Cárdenas, Johana Rodríguez y Luis Cárdenas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rosa Velarde, Jean Carlos Velarde y Karla Moreno.
    Rosa Velarde, Jean Carlos Velarde y Karla Moreno. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Anelis Páez, Odalis Páez, Alexia Olivas, Valeria Guillen y Fernando Magallañes.
    Anelis Páez, Odalis Páez, Alexia Olivas, Valeria Guillen y Fernando Magallañes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jacobo de la Vega y María Fernanda González.
    Jacobo de la Vega y María Fernanda González. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Obed Garcia y Rocío Cortez.
    Obed Garcia y Rocío Cortez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Joseline Ochoa, Rolando Pucheta y Marisela Cañedo.
    Joseline Ochoa, Rolando Pucheta y Marisela Cañedo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Javier Sánchez, Angelina Valdez y Ruperto Chiquete.
    Javier Sánchez, Angelina Valdez y Ruperto Chiquete. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El elenco de ‘Papá Conejo’ conectó con el público durante una noche de risas, emociones y reflexión en el escenario.
    El elenco de ‘Papá Conejo’ conectó con el público durante una noche de risas, emociones y reflexión en el escenario. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los asistentes disfrutaron de la puesta en escena que combinó humor y momentos emotivos sobre las experiencias familiares.
    Los asistentes disfrutaron de la puesta en escena que combinó humor y momentos emotivos sobre las experiencias familiares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La escenografía y actuación del elenco complementaron una historia que invitó a reflexionar sobre los vínculos familiares.
    La escenografía y actuación del elenco complementaron una historia que invitó a reflexionar sobre los vínculos familiares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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