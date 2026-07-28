Disfruta el público de ‘Papá Conejo’ entre risas y reflexión

Entre risas, emociones y aplausos, el público disfrutó la puesta en escena de ‘Papá Conejo’, una obra que combinó humor y reflexión para hablar sobre las marcas que dejan las paternidades ausentes.

La función, presentada en el Teatro Ángela Peralta, logró conectar con los asistentes a través de una historia cercana y llena de momentos emotivos, donde los actores llevaron al escenario distintas experiencias familiares bajo la dirección y dramaturgia de Manolo Díaz.

Con diálogos cargados de situaciones cotidianas y un equilibrio entre comedia y drama, la obra mantuvo la atención del público, que respondió con risas durante la función y reconoció el trabajo del elenco con un prolongado aplauso al finalizar.