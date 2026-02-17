Disfruta grupo prevoriano de su tradicional reunión mensual

Una grata reunión disfrutó el grupo de amigos prevoriano, quienes comenzaron el año con su tradicional reencuentro mensual en conocido restaurante de la ciudad, donde fortalecieron lazos de amistad.

Jacobo Sevilla compartió que esta es una reunión periódica que el grupo comúnmente realiza, significando esta la primera del año.

“Todos somos ex estudiantes de la Prevocacional, generación 1968, somos compañeros todos, nos reunimos una vez al mes, un evento que hemos venido realizando desde hace 10 años”, detalló Sevilla.

Durante su encuentro, el grupo disfrutó de un desayuno bufete, donde recordaron anécdotas, compañeros, y otros momentos agradables. En esta reunión estuvieron Juan de Dios Aguirre, Jorge Humberto Gastélum, Arnoldo Angulo, Jaime Antonio Medina, Luis Cisneros, Manuel Alemán y Arnoldo Torrero.