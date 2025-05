Disfrutan al máximo el ‘Brewchella 2025’ en el Parque Acuático

Por cuarta ocasión, los sinaloenses disfrutaron de una edición más del Sinaloa Beer Fest 2025, edición Brewchella, evento al que se dieron cita cientos de personas, quienes vibraron al ritmo de rock y música electrónica junto a mejor DJ de Latinoamérica Mariana Bo y artistas invitados.

La cuarta edición que se desarrolló en el Parque Acuático, tuvo como objetivo de impulsar el desarrollo de la cerveza artesanal en Sinaloa, en un festival que brindó un gran ambiente gracias a la participación de artistas como DosPaDos, Los Moustros, Juana Gallo, DJ Ruben, y la presencia estelar de Mariana Bo, sinaloense que actualmente ocupa la posición 51 dentro del Top100 de los mejores DJs del mundo.

”Estoy emocionada, tocar para mi gente siempre es algo muy bonito, ya quiero tocar y ver como reaccionan porque traigo un techno muy mio, y yo creo que no se ha visto algo como esto en Culiacán, lo que traigo ahora es algo más oscuro, industrial, algo totalmente distinto a lo que presenté la última vez que estuve aquí, y realmente espero lo disfruten mucho, todas producciones mías, agregando también algo con el violín”, detalló la DJ Sinalonse, quien está próxima a viajar a Singapur para una presentación especial.

Con una trayectoria musical de más de 15 años, Mariana BO es una reconocida artista que ha fusionado el violín y percusiones en vivo con la música electrónica, destacando a nivel mundial, por ello fue que recibió el galardón de Orgullo Sinaloense, por parte de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Después de la entrega de este premio, se presentó Daniel Borrego, reconocido artista y percusionista, quien con su característico estilo, se apoderó del escenario para presentar un set especial en donde las percusiones, el cajón peruano y demás instrumentos, brillaron en el escenario, para posteriormente dar paso a Mariana, quien hizo vibrar a los asistentes con sus sets de música techno.

Los Moustros del Espacio Exterior, fue otra de las agrupaciones que también puso a bailar a los asistentes, interpretando temas como Wipe Out, Bule Bule, Una chica me dijo una vez, Chocolate, Johnny Be good, y muchas otras que fueron del agrado del público.