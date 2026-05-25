Disfrutan alumnos de Cadi Las Américas de su Día del Estudiante

Con una piscinada, música y mucho baile, estudiantes de secundaria de los tres niveles y centros de apoyo, del Centro de Aprendizaje y Desarrollo Infantil, disfrutaron del tradicional Día del Estudiante.

Fabiola Burgueño, coordinadora de nivel secundaria, compartió que en este festejo se realizó la coronación del ey la reina del Día del Estudiante, que en esta ocación fue para los alumnos Antonio Armenta y Ximena Angulo.

Durante el festejo, los alumnos disfrutaron de diferentes snacks, como hotdogs, cacahuatadas, bebidas, y mucho más, además reconocer a todos aquellos alumnos que se destacaron en el ámbito académico y social, reuniendo a más de 100 estudiantes.