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Festejo

Disfrutan alumnos de Cadi Las Américas de su Día del Estudiante

Alumnos de secundaria y del centro de apoyo disfrutaron de una piscinada, música, además de coronar a Antonio Armenta y Ximena Angulo, como rey y reina del Día del Estudiante
Leopoldo Medina |
25/05/2026 13:57
25/05/2026 13:57

Con una piscinada, música y mucho baile, estudiantes de secundaria de los tres niveles y centros de apoyo, del Centro de Aprendizaje y Desarrollo Infantil, disfrutaron del tradicional Día del Estudiante.

Fabiola Burgueño, coordinadora de nivel secundaria, compartió que en este festejo se realizó la coronación del ey la reina del Día del Estudiante, que en esta ocación fue para los alumnos Antonio Armenta y Ximena Angulo.

Durante el festejo, los alumnos disfrutaron de diferentes snacks, como hotdogs, cacahuatadas, bebidas, y mucho más, además reconocer a todos aquellos alumnos que se destacaron en el ámbito académico y social, reuniendo a más de 100 estudiantes.

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