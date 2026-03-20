Disfrutan alumnos y padres de familia de su Festival de Primavera Senda’s Throwback

Un día lleno de música, baile, talento, creatividad y mucha alegría, fue lo que disfrutaron los padres de familia, alumnos y personal administrativo, dentro de su Festival de Primavera Senda’s Throwback, realizado en el ágora de la institución.

El festival que tuvo como protagonistas a los pequeños de maternal, quienes para los presentes, ofrecieron un recorrido por temas de Disney, transportando a los presentes por distintas historias llenas de aventura y amistad, con un mix titulado La Casa de Mickey Mouse.

Posteriormente, el escenario recibió a los alumnos de primero año de kínder, para presentar otro mix lleno de ritmo y alegría, con temas que invitan a celebrar y bailar todos juntos, mostrando con la gracias que los distingue, una coreografía divertida.

En el evento también participaron los alumnos de secundaria que forman parte del taller de jazz, mostrando en cada uno de sus cuadros de danza, diferentes estilos musicales, que fueron del agrado de todos los presentes.

También participaron los alumnos de segundo y tercer año de kínder, con otros cuadros dancísticos llenos de creatividad, talento y alegría.