Disfrutan Charreada con causa en apoyo a mujeres con Cáncer de mama

Un evento 100 por ciento familiar y con una noble causa, fue el que realizó el Grupo de Apoyo a Mujeres con Cáncer de Mama (GAMMA) organizando una charreada especial, contando para ello con el apoyo de la Asociación de Charros de Culiacán.

Anabelle Guerrero Partidas, vicepresidenta de esta fundación, destacó que el evento es en apoyo a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y que están actualmente recibiendo su tratamiento, realizándose este evento ecuestre, en el que participan dos equipos, quienes realizarán varias suertes.

Aunado a esto, también se realizó una kermés, donde se ofrecían toda clase de alimentos y bebidas, y así obtener fondos para seguir brindando sesiones a mujeres que están pasando esta difícil situación, contando con el apoyo de especialistas en distintas especialidades, para que ellas lleven su tratamiento de la mejor manera.

”Actualmente estamos atendiendo a más de 230 mujeres, de las cuales 80 están activas acudiendo a sus sesiones. La fundación se creó en 2017 por un grupo de mujeres, quienes se dieron cuenta que no tenían alguien con quien expresar lo que estaban viviendo, por ello es deciden crear esta fundación, brindando apoyo emocional, entre otros a las mujeres que están pasando por esta enfermedad, y así decirles que no están solas”, resaltó Guerrero Partidas.