Disfrutan clientes de Impulsa Inmuebles de una velada con ‘Pan y Vino’

Una velada con queso, pan y vino es lo que disfrutó un grupo de clientes de Impulsa Inmuebles, quienes visitaron y conocieron todo lo que ofrece el proyecto de Icónica Park Residences.

Digna Carrillo, coordinadora de ventas en Icónica Park Residences, destacó que este evento se realizó con el objetivo de brindarle una mejor atención a sus clientes, en otro ambiente, buscando experimenten todo lo que ofrece este proyecto cuando sean residentes.

Durante la velada, los asistentes fueron recibidos por los ejecutivos de ventas de Icónica, quienes brindaron un tour por los tres modelos de departamentos y las amenidades del lugar, como su terraza, así como el área de coworking, y demás áreas, para que sientan cómo es vivir en Icónica.

Actualmente, el complejo de 60 departamentos ubicados en Colinas de San Miguel, tiene ya a la venta únicamente menos de 20 departamentos, los cuales han sido bien aceptados por los clientes, gracias a las muchas ventajas que ofrece vivir aquí.