Disfrutan colaboradores de Noroeste su tradicional posada navideña

Con una rica taquiza, directivos y personal de Noroeste celebraron su tradicional posada navideña, en donde la camaradería y los buenos deseos fueron parte del evento que reunió a todo el personal de esta casa editorial en Culiacán.

Directivos, personal administrativo, editores, reporteros y demás colaboradores se dieron cita en el Salón Yameto, donde se tenía todo preparado para disfrutar de esta reunión, en la que no faltaron las bebidas, dulces, cacahuates, mandarinas y sobre todo un buen ambiente.

En su mensaje, Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, agradeció a todos el gran trabajo realizado durante este año que no ha sido fácil para los sinaloenses, aún así los motivó a seguir realizando ese periodismo independiente que nos caracteriza, además de realizar el tradicional brindis y desearles una Feliz Navidad a todos, acompañados de sus seres queridos.