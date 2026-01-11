Disfrutan con danza de un recorrido por las tradiciones decembrinas de México

Un recorrido por tradiciones decembrinas de México, a través de la danza, es lo que el público disfrutó la tarde del sábado en el Jardín Botánico de Culiacán, gracias a la actuación de la Compañía Folclórica Sinaloense, quienes brindaron el espectáculo denominado Fiesta Decembrina: Tradición Mexicana.

Olimpia Chávez Arce, maestra y directora de la compañía compartió que con este programa, la compañía cierra sus actividades decembrinas, un espectáculo que rinde homenaje a todas esas tradiciones que distinguen a México en estas fechas, presentando varios cuadros dancísticos de diferentes estados del país, como Hidalgo, Jalisco y Veracruz, todos ellos envueltos en las tradicionales fiestas.

”Este es un espectáculo con el que ya tenemos bastante tiempo, pero cada año lo vamos mejorando, agregando cosas, cambiando otras, comenzando a trabajar en este desde principios de septiembre, para ir preparando todo el repertorio que requiere, y así empezar a presentarlo a partir de los primeros días de diciembre”, detalló Chávez Arce.

Sobre el escenario, más 40 bailarines presentaron un programa que comenzó la celebración nacional que honra a la Virgen Morena, con canto, flores y profunda devoción.

Luego llegaron las tradicionales posadas, sin dejar de lado la piñata, en donde el público disfrutó de procesiones, villancicos, así como pegarle a la piñata de siete picos, símbolo de luz y esperanza.

Con cada cuadro, la algarabía crecía en el público, el cual no dejó de aplaudir y sumarse a los bailarines que hacían vibrar el escenario con su zapateado, dando paso ahora a la fiesta de la rama, de Tlacotalpan, Veracruz, que entre sones jarochos y versos acompañaron esta colorida tradición comunitaria.

Finalmente, llegó la fiesta del año nuevo, y la quema del año viejo, un ritual festivo para despedir al año que termina y recibir con alegría al que comienza, esto a ritmo de la conga del viejo.

Actualmente, la compañía está compuesta por más de 55 bailarines, la cual sigue creciendo, contando ya con casi 45 años de trayectoria, para lo que próximamente estarán preparando algo especial para este festejo.