Disfrutan con la OSSLA y Guitar Wars Project de la Fuerza Jedi

Toda la fascinación de la música de La guerra de las galaxias la compartieron la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y Guitar Wars Project, en el Double Concerto Suite 2025 para guitarristas Jedi y Sith.

Disfrutaron de temas de “Star wars” en versiones para guitarras eléctrica y acústica con Robin Blanco y Sebastien Moreau como solistas, bajo la dirección del maestro Armando Pesqueira, como parte del programa del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2025.

Algunos de los temas que interpretaron fueron The Flag Parade (de la suite The Phantom Menace), Suite de The Force Awakens, con los temas Marcha de la resistencia, Tema del Rey, Scherzo for X-Wings, The Jedi Steps y The Jedi Steps and Finale; Main Title, Battle of the Heroes y Across the Stars.

También , The Asteroid Field, Cantina Band, The Force, Tema de la Princesa Leia, Duelo de destinos y Marcha Imperial.