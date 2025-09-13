Disfrutan de ameno reencuentro la generación 1955 de la secundaria de la UAS

Una reunión especial fue la que tuvo la generación 1955 de egresados de secundaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, celebrando 70 años de haber ingresado a esta institución, disfrutando de un ameno encuentro que se desarrolló en el Club Sinaloa.

Rosendo Flores, organizador de este encuentro, compartió su emoción de celebrar este 70 aniversario junto a amigos y compañeros que ingresaron a la secundaria de la universidad en 1955, motivo por el cual se realizó este reencuentro, para recordar aquellos bellos momentos.

”Aquí estamos casi 40 personas, todos los que en su momento ingresamos a esta secundaria, y estamos felices compartiendo recuerdos, anécdotas, nos llena de orgullo, ánimo, porque también estamos recordando a los amigos que se nos adelantaron en el camino, estamos muy contentos”, señaló Rosendo Flores.