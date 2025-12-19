Disfrutan de emotivo Concierto Navideño en el Museo de Arte de Mazatlán

El Museo de Arte de Mazatlán se convirtió en un cálido escenario de celebración y armonía durante el Concierto Navideño protagonizado por la Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario y el Coro Infantil Voces del Mar.

La velada estuvo marcada por la emoción, el espíritu decembrino y el talento de niñas y niños que interpretaron un repertorio acorde a la temporada.

Los padres de los pequeños y sus familiares acudieron para apoyar a los artistas, siguiendo cada interpretación con atención y orgullo.

Muchos de ellos captaron el momento con sus teléfonos celulares, registrando recuerdos que reflejaron la alegría y el esfuerzo de los participantes.

El concierto destacó por la calidad musical, en un ambiente familiar y lleno de cariño.