Disfrutan de emotivo Concierto Navideño en el Museo de Arte de Mazatlán

La Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario y el Coro Infantil Voces del Mar ofrecieron una presentación navideña que reunió a familias enteras, quienes acompañaron con aplausos y grabaciones el talento de sus hijos.
Marisela González |
19/12/2025 13:38
El Museo de Arte de Mazatlán se convirtió en un cálido escenario de celebración y armonía durante el Concierto Navideño protagonizado por la Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario y el Coro Infantil Voces del Mar.

La velada estuvo marcada por la emoción, el espíritu decembrino y el talento de niñas y niños que interpretaron un repertorio acorde a la temporada.

Los padres de los pequeños y sus familiares acudieron para apoyar a los artistas, siguiendo cada interpretación con atención y orgullo.

Muchos de ellos captaron el momento con sus teléfonos celulares, registrando recuerdos que reflejaron la alegría y el esfuerzo de los participantes.

El concierto destacó por la calidad musical, en un ambiente familiar y lleno de cariño.

  • $!Lucy Zamora y Dafne Barajas.
    Lucy Zamora y Dafne Barajas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Vanessa Gallardo, Javier González y Gael Sandoval.
    Vanessa Gallardo, Javier González y Gael Sandoval. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Yovanny Pérez y Danna Loaiza.
    Yovanny Pérez y Danna Loaiza. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ammy Cañedo y Fania Hernández.
    Ammy Cañedo y Fania Hernández. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Matías León y Michelle Gallegos.
    Matías León y Michelle Gallegos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Flor de María Hernández y Mateo Castro.
    Flor de María Hernández y Mateo Castro. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Pablo Cruz y Saíd Villamil.
    Pablo Cruz y Saíd Villamil. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Camila Campos y César Montalvo.
    Camila Campos y César Montalvo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Eli y Kaori Peña.
    Eli y Kaori Peña. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Niñas y niños de la Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario y el Coro Infantil Voces del Mar durante su presentación navideña.
    Niñas y niños de la Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario y el Coro Infantil Voces del Mar durante su presentación navideña. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El maestro Diethers Roberto Torres Cartagena fue el director de la agrupación.
    El maestro Diethers Roberto Torres Cartagena fue el director de la agrupación. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Padres y familiares disfrutan con orgullo el concierto navideño interpretado por sus hijos en el Museo de Arte de Mazatlán.
    Padres y familiares disfrutan con orgullo el concierto navideño interpretado por sus hijos en el Museo de Arte de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El maestro Diethers Roberto Torres Cartagena dio la bienvenida a los presentes.
    El maestro Diethers Roberto Torres Cartagena dio la bienvenida a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
