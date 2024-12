Disfrutan de la Navidad con brillante concierto decembrino

Un llamado de unión, de fe y esperanza en estas fechas decembrinas, fue el que recibió el público que se dio cita al Teatro Pablo de Villavicencio para ser partícipes del Tradicional Concierto Decembrino, con el que cerró con broche de oro la Temporada 2024 de la Sociedad Artística Sinaloense y el Instituto Sinaloense de Cultura.

Uno de los eventos más esperados del año por parte de los sinaloenses, reunió a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, con las voces de la soprano Jessica Arévalo, la mezzosoprano Itzeli del Rosario, así como del Ensamble Vocal MusArte, presentando un programa musical navideño que avivó mucho más el espíritu navideño.

El programa incluyó temas de compositores como Georg Friedrich Händel, Wolfang Amadeus Mozart, Engelbert Humperdinck, Andrew Lloyd Webber, Georges Bizet, Giacomo Puccini, entre otros.

El repertorio incluyó las piezas Christmas Overture, Rejoice, Exsultate Jubilate, Pie Jesu, And the glory of the lord, Hallelujah, O mio babbino Caro, Casta Diva, Dúo de las flores, Belle nuit o nuit D’ Amour, Se romeo T’ Uccise, Si fino all’o ra, Gesú Bambino, entre otras.

Cabe destacar que durante el concierto, se disfrutaron de las presentaciones de ambas cantantes, una de ellas, interpretando la pieza Dúo de las flores, siendo una de las presentaciones ovacionadas del concierto, cerrando este tradicional evento con la pieza Gesú Bambino y The many moods of christmas suite 1.