Disfrutan de la poesía de Tania Hernández en el CELIT

Un homenaje a la vida, es el que brinda la sinaloense Tania Hernández Cervantes, quien debutó como escritora, al presentar en el Centro de Lietaratura del ISIC, su libro de poemas titulado Abril.

“Abril es un libro que empecé a escribir hace muchos años, este es mi primer libro, mi primer poemario. Siempre he sido una lectora de poesía intensa desde los 16 años, empezándolos a escribir a los 12 años de edad, sólo era alguien que escribía poemas, y ahora que ya tengo este libro publicado, puedo decir que estoy debutando como escritora”, dijo.

Agregó que en este libro se condensan algunos poemas que escribió hace más de 20 años, entre otros más recientes, y está organizado en diferentes secciones o capítulos denominados, Las uvas del invierno, Proveedor para un nuevo comienzo, Frutos salvajes, El olvido caer de las hojas, Conversación entre sirenas, El Fuego, Flamenco, sumando 80 poemas en total.

Tania añadió que tras este debut como escritora con Abril, continuará escribiendo más poesía, y tal vez incursionar más adelante en géneros como el cuento o tal vez la novela.