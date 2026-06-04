Disfrutan de la primera Feria Estatal del Chicharrón 2026

Con la participación de más de 50 expositores, se realizó primera edición de la Feria Estatal del Chicharrón, la cual recibió a cientos de personas en el Parque Acuático de Culiacán, donde disfrutaron del sabor del chicharrón sinaloenses y muchos otros productos más, hechos por productores locales.

La ceremonia de apertura contó con la presencia de Janet Fabiola Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Culiacán, quien destacó que esta iniciativa no solo es un festival, sino un esfuerzo por elevar la identidad cultural de la ciudad, todo en un ambiente familiar y seguro.

“Cada uno de los involucrados en esta Feria Estatal del Chicharrón hace comunidad y, sobre todo, estamos posicionando y dando una muestra de lo que hacemos de corazón”, afirmó.

José Luis Gallardo, fundador y presidente del comité organizador, agradeció el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento y de empresarios que se sumaron desde el inicio a este proyecto.

“Esto es para que la gente consuma de cada uno de los puestos, esto es Culiacán, esto es Sinaloa, por eso le puse ‘El sabor que nos une’, expresó.

El ambiente fue amenizado por la Banda La Tornado, que al ritmo de “El Sinaloense” marcó el inicio oficial de las festividades, invitando a las familias a disfrutar de una jornada de tradición y sabor.